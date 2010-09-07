عملیات ساخت کتابخانه مرکزی ایلام باید سریعتر پایان یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر سه شنبه ایلام در جلسه شورای انجمن کتابخانه های عمومی استان خواستار گسترش فرهنگ مطالعه کتاب در استان ایلام شد.

وی با تأکید بر بررسی راهکارهای لازم جهت اشاعه هرچه بیشتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان اظهار داشت: یک کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و کارشناسان حوزه رسانه و تلویزیون و اساتید دانشگاه باید تشکیل شود و راه های ترویج فرهنگ کتابخوانی را مورد بررسی قرار دهند .

وی با اشاره به تمدن ایران و درخشش آن در جهان در زمینه کتاب و کتابخوانی گفت: ما در حوزه ی کتاب دارای فرهنگ و سابقه فاخری در دنیا هستیم و کتاب جایگاه ویژه ای در بین مردم و نخبگان دارد و ما کتابخوانی را باید به سنین پایین جامعه سوق دهیم .

اعلایی خطاب به مسئولان امور کتابخانه های استان گفت: مساجد، دهیاری ها و مدارس در سطح روستاها ظرفیتهای مناسبی جهت ایجاد کتابخانه دارند و شما نباید حتما بدنبال بودجه و ساخت کتابخانه باشید .

اعلایی با تأکید برتعیین تکلیف سریع کتابخانه مرکزی ایلام، اظهار داشت: در ارتباط با بحث شهرداریها بجای آنکه بدنبال گرفتن (نیم درصد) از درآمد شهرداری باشید سعی کنید در یک تعامل مثبت کارهای اجرایی کتابخانه ها را براساس یک تفاهم نامه به شهرداری ها واگذار کنید.