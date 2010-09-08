پیشنهادات فرهنگی سفر دولت به استان تهران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، استاندار تهران، نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و مدیران عضو کارگروه فرهنگ و هنراستان تهران حضور داشتند.

در پیشنهادهای بررسی شده این کارگروه، مبلغی طی پنج سال، به صورت هزینه ای و عمرانی، علاوه بر بودجه های فرهنگی مصوب سالیانه دستگاه ها برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان تهران در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد تا حسب مورد، با رعایت عدالت، ظرفیت ها و نیازها، پس از تأیید کمیسیون فرهنگی هیئت دولت هزینه شود.

همچنین مقرر شد تا استاندار تهران ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصمیم نامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای مصوبات فرهنگی سفر سوم ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان تهران، نسبت به ارائه گزارش از نحوه توزیع اعتبارات به تفکیک موضوع، دستگاه اجرایی، توزیع شهرستانی و زمان اجراء، به معاون اول رئیس جمهور اقدام کند.

محورهای 9 گانه پیشنهادی کارگروه فرهنگ و هنر استان تهران

محور اول - ارتقا فرهنگ عمومی و تقویت و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تأکید بر معارف، معیارها و ارزشهای والای اسلامی:

1- ارتقاء نشاط اجتماعی، سیاسی و ملی با استفاده از ابزارها، شیوه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری با توجه به باورهای دینی و ارزشهای الهی.

2- کمک به احداث، تکمیل، ساماندهی، توسعه و تجهیز مجتمع ها، مراکز، تشکلها و کانونهای فرهنگی و هنری سطح استان.

3- کمک به تهیه و توزیع کتاب، پوستر و نرم افزارها و محصولات فرهنگی - هنری در زمینه معارف و ارزشهای دینی، اخلاقی و سنت و آداب و رسوم، مقاطع تاریخی و حمایت از ایجاد فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی - هنری.

4- حمایت و تجلیل از مشاهیر، مؤلفان، مترجمان و ناشران و کمک به راه اندازی بنیادها و مراکز علمی در استان.

5- کمک به انجام پژوهش های فرهنگی و هنری به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی فرهنگ عمومی و ایجاد رصدخانه فرهنگی، اجتماعی و آینده پژوهی در استان.

6- کمک به اجرای طرحها و برنامه های مناسبت های مذهبی - ملی معطوف به تقویت وحدت و همبستگی ملی.

7- حمایت از برگزاری اردوهای فرهنگی، جهادی، علمی، سیاحتی و زیارتی برای اقشار مختلف.

8- کمک به توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی از طریق تأمین کتاب، احداث، تکمیل، فعال سازی و تجهیز کتابخانه های عمومی ومراکز آموزشی، راه اندازی کتابخانه های سیار و برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های سالیانه کتاب در سطح استان و حمایت از سیرهای مطالعاتی به منظور ارتقاء سرانه مطالعه در استان.

9- کمک به تألیف، ترجمه، انتشار و جمع آوری آثار فاخر به ویژه دینی، ادبی، تاریخی و هنری در استان.

10- اجرای برنامه های مختلف جهت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی، تولید و تعاون در استان.

11- کمک به برگزاری هفته های فرهنگی در استان.

12- کمک به ایجاد دهکده فرهنگ و هنر در استان با رویکرد هنر متعهد و ترویج فرهنگ فاخر اسلامی، ایرانی.

13- حمایت ازمهندسی و بهینه سازی کیفی و کمی محصولات عروسکی، اسباب بازی و نیز ساماندهی عرضه محصولات فرهنگی در مراکز فروش این محصولات.

محور دوم - توسعه و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و دینی و توسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی:

1- کمک به احداث، تکمیل، تجهیز و ساماندهی مساجد، مصلاها، بقاع متبرکه، حسینیه ها و خانه های عالم.

2- کمک به توسعه، غنی سازی و اثر بخشی فعالیتها و برنامه های فرهنگی و دینی در اماکن، محافل و هیئت های مذهبی استان.

3- کمک به توسعه، تجهیز و ساماندهی کانون های فرهنگی مساجد.

4- فضاسازی و افزایش جاذبه های لازم در اماکن مذهبی و فرهنگی استان.

5- کمک به احداث و تجهیز نمازخانه در مراکز آموزشی، مجموعه های ورزشی و اماکن عمومی استان.

6- کمک به تهیه آثار و اجرای برنامه های موضوعی ارتقاء فرهنگ نماز و ارزش های اسلامی در استان.

7- کمک به احداث و تجهیز کتابخانه شبستان مساجد و بقاع متبرکه.

8- کمک به هیئت های مذهبی در راستای احیاء و زنده نگه داشتن نام، یاد و فرهنگ قرآنی و اهل بیت عصمت و طهارت (ع).

9- انتخاب شهرری به عنوان شهر نمونه قرآنی کشور.

محور سوم - توسعه، تعمیق و تقویت امور فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی بانوان و تحکیم مبانی خانواده:

1- کمک به اجرای برنامه های تحکیم و تقویت بنیان خانواده و آموزش آیین زندگی متعالی و اخلاقی با همکاری حوزه های علمیه.

2- کمک به تهیه و اجرای طرحها و برنامه های ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با تأکید بر فرهنگ عمومی و اسلامی، آداب و رسوم و توسعه پوشش های متناسب با فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز.

3- کمک به ایجاد مجتمع های فرهنگی، ورزشی و تفریحی ویژه بانوان در سطح استان.

4- حمایت از تأسیس، توسعه و تقویت مراکز و واحدهای مشاوره و راهنمایی خانواده در استان به منظور توسعه اخلاق حسنه در محیط خانواده بر اساس تعالیم و ارزشهای اسلامی با کمک حوزه های علمیه.

5- کمک به توانمندسازی بانوان برای مشاغل خانگی، راه اندازی کارگاهها و بازارچه های صنایع دستی بومی در سطح استان.

6- کمک به ایجاد صندوق ضمانتی ویژه بانوان نیازمند با ارایه تسهیلات بانکی ارزان قیمت (براساس هماهنگی انجام یافته از طریق استانداری و بانکها).

7- کمک به تهیه و اجرای طرح آموزش زنان خانه دار روستایی و عشایری در مباحث مذهبی و بهداشتی.

8- کمک به اجرای برنامه های ارتقاء فرهنگی، هنری و اجتماعی بانوان استان از طریق راه اندازی، فعال سازی و توسعه سازمانها، شبکه ها و کانون های مردم نهاد در امور بانوان.

9- حمایت از توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای دختران با گرایش صنایع دستی بومی و قالی بافی.

10- کمک به توسعه و تقویت فعالیتهای معطوف به تقویت مبانی دینی و ارزشی در مهد کودکها، مدارس پیش دبستانی و کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

11- نظارت بر امر آموزش زنان و امور زنان خیابانی.

محور چهارم - ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت و توسعه و تقویت فعالیتها و زیرساختهای فرهنگی ایثارگران:

1- کمک به طراحی، تهیه واجرای برنامه های فرهنگی و هنری و تبلیغاتی در زمینه تقویت روحیه و فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت و برگزاری یادواره و کنگره شهدا در سطح استان.

2- کمک به ساماندهی گلزار شهدا، توسعه و تجهیز موزه شهداء و دفاع مقدس (دهکده مقاومت) و احداث مراکز فرهنگی جنب گلزار شهدا در سطح استان.

3- حمایت از جمع آوری وصیتنامه، آثار، عکس، فیلم، تدوین و نشر خاطرات شهداء و تولید آثار محتوایی در قالب بسته های فرهنگی در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

4- کمک به احداث، تکمیل و تجهیز یادمانهای شهدای گمنام و جاوید الاثر و ساخت تندیس شهداء در مدارس، دانشگاهها و مراکز عمومی استان.

5- حمایت از مطالعه و تدوین نقش و جایگاه استان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

6- کمک به توسعه و تجهیز پایگاهها و کانونهای بسیج در سطح استان.

7- حمایت از اجرای طرح جامع گردشگری دفاع مقدس (راهیان نور) و احداث نمادهای دفاع مقدس.

8- کمک به ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری و شبکه جامع مجازی در پایگاههای بسیج و مساجد برای بستر سازی و ترویج فرهنگ اسلام ناب، ایثار، شهادت و دفاع مقدس.

محور پنجم - ساماندهی مواریث فرهنگی و توسعه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مراکز سیاحتی و ایجاد زیرساختهای مربوط:

1- حمایت از تکمیل و اجرای طرح جامع گردشگری استان.

2- حمایت از طراحی و اجرای برنامه برای توسعه فرهنگ گردشگری، تهیه اطلس جامع گردشگری و فرهنگی، تبلیغ جاذبه های گردشگری و ایجاد و راه اندازی پایگاههای اطلاع رسانی گردشگری با تأکید بر شناسایی مزیتهای میراث فرهنگی و گردشگری و آداب و رسوم و آیین های اقوام در استان.

3- کمک به تبدیل بناهای تاریخی استان به مراکز فعالیتهای فرهنگی، هنری، کتابخانه و صنایع دستی.

4- کمک به تکمیل و راه اندازی موزه ها در استان به ویژه موزه مشاهیر و مشایخ استان.

5- پشتیبانی از مستندسازی، آموزش، احیاء، توسعه، ترویج، طراحی و نمونه سازی صنایع دستی و ساماندهی کارگاهها و خوشه های صنایع دستی بومی، مزیت دار و شاخص استان و تدوین طرحی برای کسب بازارهای بین المللی صنایع دستی استان و کشور.

6- حمایت از ایجاد مراکز اقامتی، تفریحی و فرهنگی در مناطق گردشگری و زیارتی استان.

7- حمایت از ثبت، ضبط و ترویج میراث فرهنگی، معنوی و مستند استان.

محور ششم - تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزش قهرمانی، حرفه ای و همگانی:

1- حمایت از توسعه و تقویت ورزش در مراکز آموزشی، کارگری، اداری و عمومی استان.

2- کمک به هیئت های ورزشی، توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی و حمایت از حضور تیمهای ورزشی در رقابتهای استانی، ملی و بین المللی.

3- کمک به تقویت و توسعه ورزش بانوان با رعایت موازین اسلامی.

4- حمایت از توسعه و ترویج ورزشهای همگانی، پهلوانی، باستانی در استان.

5- کمک به تدوین و اجرای برنامه های الگو و فرهنگ سازی ورزش اخلاق مدار.

محور هفتم - توسعه و تقویت کمی و کیفی فعالیتهای هنری، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی:

1- کمک به برگزاری جشنواره هنرهای نمایشی، سینمایی، تجسمی و موسیقی در سطح استانی و ملی با حفظ ارزشها و ارتقا سطح بینش دینی و انقلاب اسلامی.

2- حمایت از تهیه فیلم، تله تئاتر، مستند، سریال، پویانمایی و برنامه های رادیویی از زندگانی مفاخر، مشاهیر، علما، شهدا و معرفی میراث فرهنگی و مقاطع تاریخی، مضامین فرهنگی، ارزشها، فرهنگ انتظار و مهدویت و رویدادهای انقلاب اسلامی و ویژگی ها و مزیت های نسبی استان.

3- حمایت از برنامه های غنی سازی مطبوعات، نشریات استانی، شهرستانی و خبرگزاریها با تأکید بر حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و ارتقاء سطح معرفت دینی.

4- کمک به تولید محتوای رسانه ها و فضاهای مجازی به منظور ترویج معارف و ارزشهای دینی و انقلاب اسلامی.

5- کمک به بازسازی سینماهای موجود و احداث سینما و شهرک سینمایی در سطح استان.

6- حمایت از خلق و خرید آثار هنرمندان استان.

7- حمایت از توسعه موسیقی سنتی، شعر و هنر فاخر استان.

محور هشتم - تقویت و توسعه امور و فعالیتهای مختلف فرهنگی، دینی، سیاسی و افزایش نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان:

1- کمک به ارتقاء فعالیتها و برنامم های فرهنگی، دینی و انقلابی جوانان به خصوص در مراکز علمی، آموزشی، دانشگاهها و مدارس در زمینه معارف و مفاهیم اخلاقی و مفهوم انتظار مصلح.

2- حمایت از برنامه های غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از طریق برگزاری مسابقات، جشنواره ها، اردوهای فرهنگی، جهادی، سازندگی و زیارتی دانش آموزی و دانشجویی و انجام بازدیدهای علمی از پروژه ها و طرح های بزرگ ملی با ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، انتظار و مهدویت.

3- کمک به طرح مباحث تعمیق و اشاعه باورهای دینی، ارزشی و سیاسی ویژه جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب و اساتید.

4- کمک به تهیه و توزیع بسته های نرم افزاری فرهنگی و آموزشی معطوف به نیازهای نوجوانان و جوانان با مضامین فرهنگ دینی، ملی و تاریخی.

5- کمک به تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و ترویج فرهنگ آگاهانه و بهنگام ازدواج آسان و پایدار جوانان.

6- حمایت از فعالیت خیرین در زمینه ازدواج جوانان.

محور نهم - توسعه و تقویت برنامه های دینی، قرآنی، نهچ البلاغه و سیره اهل بیت (ع) و توسعه و تجهیز مراکز قرآنی و مدارس علوم دینی:

1- ایجاد و تقویت کانونها و تشکلهای ترویج فرهنگ قرآن و عترت.

2- حمایت از برنامه های آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی در جهت ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی و نهج البلاغه، اخلاق و معارف اسلامی و فرهنگ انتظار و مهدویت.

3- حمایت از برنامه های تبیین و ترویج سیره معصومین (ع)، گفتمان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری «مدظله العالی».

4- کمک به تهیه و تولید نرم افزارهای دینی، معرفتی و قرآنی.

5- کمک به احداث، تکمیل و تجهیز حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی، مدارس قرآن کریم، مراکز و دانشکده های علوم حدیث قرآن ویژه خواهران و برادران.

6- کمک به تجهیز کتابخانه حوزه های علمیه برای استفاده عمومی.

7- حمایت از اعزام و استقرار دائم اساتید و مبلغین و مبلغات حوزوی مجرب و گروههای جهادی تبلیغی در استان جهت اجرا و غنی سازی برنامه های معرفتی و دینی و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی.

8- کمک به راه اندازی مرکز پاسخگویی به سئوالات شرعی و اعتقادی در حوزه های علمیه.

9- کمک به راه اندازی دانشکده علوم قرآنی و تالارهای قرآنی در استان.

پیشنهادهای بررسی شده فوق با محورهای 9 گانه، امروز در جلسه هیئت دولت در استان تهران مصوب شده و مبالغ اعتبارات پنج ساله آن نیز مشخص خواهد شد.

