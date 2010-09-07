مغز حرف می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه یوتا در مطالعه ای توانستند سیگنالهای مغز را با استفاده از دو شبکه متشکل از 16 میکروالکترود که در زیر جمجمه و روی مغز کار گذاشته شده بودند به واژه ها ترجمه کنند.

بردلی گرگر از محققان این دانشگاه می گوید ما توانستیم با استفاده از ابزاری خاص که امید می رود برای مدتی طولانی بتوان از آن در برقراری ارتباط با افراد فلج که توانایی حرف زد را ندارند استفاده کرد، سخنان گفته شده را با استفاده از سیگنالهای مغزی رمزگشایی کنیم.

به دلیل اینکه این شیوه نیازمند بهبود است و برای اجرای آن باید الکترودهایی بر روی مغز نصب شوند، دانشمندان اعلام کردند تا آغاز دوره آزمایشهای بالینی این شیوه بر روی افرادی که قدرت سخن گفتن ندارند و در کما به سر می برند، راه درازی در پیش است.

بر اساس گزارش زی نیوز، دانشمندان در این مطالعات توانسته اند امکان پذیر بودن ترجمه سیگنالهای مغزی به واژه های قابل درک رایانه ای را به اثبات برسانند.