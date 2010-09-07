۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۲۷

به منظور حفظ محیط زیست؛

کرجیها زندگی با طبیعت را می آموزند

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج از برگزاری دوره های آموزشی حفظ محیط زیست در قالب طرح زندگی با طبیعت خبر داد.

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، گفت: این معاونت اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با فضای سبز و محیط زیست شهری با عنوا " زندگی با طبیعت " در فرهنگسرای طبیعت کرده است.

وی مسئولیت نگهداری و احیاء محیط زیست را متوجه همه شهروندان دانست و افزود: طب سنتی ایرانی، اسلامی، شناخت گیاهان دارویی و خواص آنها، پرورش و تکثیر گلهای آپارتمانی، باغبانی و زنبورداری از جمله مباحث آموزشی در این دوره است.

امیدیان به ارائه آموزش در زمینه شناسایی غذاهای گیاهی، دریایی همچنین پرورش قارچ وماهی قزل آلا اشاره و عنوان کرد: شرکت کنندگان در این دوره ها با انواع آفات و بیماریهای گیاهی و روش مبارزه با آنها آشنا می شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج زیبایی نمای بیرونی و درونی منازل را مهم ارزیابی کرد و افزود: به این منظورعلاوه بر برگزاری دوره های آموزشی عنوان شده، کلاسهایی با عنوان طراحی فضای سبز و باغچه منازل نیز دایر می شد.

علاقمندان به شرکت در دوره های آموزشی " زندگی با طبیعت " می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به فرهنگسرای طبیعت واقع در پارک شهید چمران مراجعه کنند و یا با شماره11- 2241510 تماس حاصل فرمایند.

