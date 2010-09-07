کرجیها زندگی با طبیعت را می آموزند

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، گفت: این معاونت اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با فضای سبز و محیط زیست شهری با عنوا " زندگی با طبیعت " در فرهنگسرای طبیعت کرده است.

وی مسئولیت نگهداری و احیاء محیط زیست را متوجه همه شهروندان دانست و افزود: طب سنتی ایرانی، اسلامی، شناخت گیاهان دارویی و خواص آنها، پرورش و تکثیر گلهای آپارتمانی، باغبانی و زنبورداری از جمله مباحث آموزشی در این دوره است.

امیدیان به ارائه آموزش در زمینه شناسایی غذاهای گیاهی، دریایی همچنین پرورش قارچ وماهی قزل آلا اشاره و عنوان کرد: شرکت کنندگان در این دوره ها با انواع آفات و بیماریهای گیاهی و روش مبارزه با آنها آشنا می شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج زیبایی نمای بیرونی و درونی منازل را مهم ارزیابی کرد و افزود: به این منظورعلاوه بر برگزاری دوره های آموزشی عنوان شده، کلاسهایی با عنوان طراحی فضای سبز و باغچه منازل نیز دایر می شد.

علاقمندان به شرکت در دوره های آموزشی " زندگی با طبیعت " می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به فرهنگسرای طبیعت واقع در پارک شهید چمران مراجعه کنند و یا با شماره11- 2241510 تماس حاصل فرمایند.