هفته فرهنگی فارس در اتریش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، معاون سیاسی، امنیتی استاندار فارس در این خصوص توضیح داد: در راستای برنامه ریزی صورت گرفته با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش و با هدف انتقال پیام صلح، دوستی و عدالت خواهی کشورمان هفته فرهنگی فارس در وین اتریش برگزار خواهد شد.

حامد دهقانان اظهار داشت: معرفی و حضور چهره های فرهنگی، نخبگان علمی و هنرمندان شهر شیراز در اینگونه برنامه ها علاوه بر نمایش توانمندی های شهر شیراز و استان فارس حاوی پیامهای متفاوت در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی عنوان کرد: استان فارس مهد فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است و برگزاری هفته فرهنگی فارس در اتریش تاثیرات مهم و ماندگاری در معرفی میراث فرهنگی، شناسایی رسوم و سلوک اجتماعی و ایجاد ارتباط عمیق فرهنگی را در پی خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار فارس گفت: کارگروه مشخصی تشکیل خواهد شد تا از این فرصت به بهترین نحو استفاده شود و برنامه ها در قالب ها و پیامهای تازه به مخاطبین فرهنگی خارج از کشور منتقل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که هفته فرهنگی فارس در وین برنامه ای با طراحی دقیق در خصوص معرفی ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی، ادبی، هنری و علمی استان فارس و همچنین معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری، صنایع دستی، رسوم و آیینهای سنتی و پیشرفتهای علمی و فرهنگی استان فارس برای مردم اتریش و کشورهای همجوار و ایرانیان مقیم اتریش باشد.

دهقانان تصریح کرد: فرهنگ، یک رسانه و کانال ارتباطی و پیامی میان مردمان جهان و یک زبان مشترک است که در کنار معرفی و صلح دوستی برای مردمان دو کشور تاثیرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی در پی خواهد داشت.