اسرائیل درپی تاثیر بر مناسبات نظامی روسیه با ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نیوزویک در این باره می نویسد: ایهود باراک برای اولین بار به روسیه سفر کرده، پیش از این سفر، اسرائیل از روسیه خواست تا فروش موشک های کروز را به سوریه متوقف کند؛ درخواستی که از سوی روسیه رد شد.

پیش از آن نیز و در هنگام داغ بودن موضوع تحویل سامانه اس 300 به ایران، تل آویو ارتباطات خود با روسیه را افزایش داد تا از این راه مسکو را متقاعد به عدم تحویل این سامانه به ایران بکند.

بر همین اساس مناسبات میان روسیه و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر گسترش چشمگیری داشته است. روسیه و رژیم صهیونیستی با امضای یک قرارداد جدید نظامی، همکاریهای خود را در این زمینه گسترش می‌ دهند. هدف رژیم صهیونیستی از گسترش این گونه همکاریها با روسیه بازداشتن این کشور از ادامه مناسبات تسلیحاتی و نظامی با ایران و سوریه است.

بر اساس این گزارش، ایهود باراک و آناتولی سردیوکف، وزیر دفاع روسیه، روز دوشنبه (۶ سپتامبر) در مسکو یک قرارداد همکاری نظامی امضا کردند. این قرارداد استفاده‌ روسیه از فناوریها و تجارب نظامی رژیم صهیونیستی را افزایش می‌دهد و به

مسکو امکان می‌دهد تسلیحات پیشرفته از تل‌ آویو دریافت کند.

بر همین اساس، هواپیماهای تجسسی و بدون سرنشین رژیم صهیونیستی از جمله تسلیحاتی است که روسیه در چارچوب نوسازی ارتش خود مایل به خرید آنهاست.



آناتولی سردیوکف، وزیر دفاع روسیه در پی امضا‌ی قرارداد یاد شده‌ گفت که کشورش درصدد تجزیه و تحلیل تجارب نظامی رژیم صهیونیستی است تا در صورت لزوم آنها را مورد استفاده قرار دهد. وی افزود که روسیه تا کنون ۱۲هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین از رژیم صهیونیستی خریده است و نظامیان روسیه درحال آموزش و آشنایی با کاربردهای آن هستند.



رژیم صهیونیستی و نیازهای تسلیحاتی روسیه



در چارچوب قرارداد مورد اشاره‌‌ وزیر دفاع روسیه، رژیم صهیونیستی تا کنون تعدادی هواپیماهای تجسسی 400 Bird-Eye ، I-View MK150 و MK. II را به ارزش ۵۳ میلیون دلار به روسیه فروخته است. در این میان قرارداد دیگری نیز امضا شده که به موجب آن رژیم صهیونیستی۳۶ دستگاه هواپیمای تجسسی جدید به روسیه تحویل می‌دهد. ارزش این قرارداد صد میلیون دلار است و اجرای آن تا پایان سال جاری عملی می‌شود.



ایگور کورچنکف، از کارشناسان امور دفاعی روسیه در این باره می گیود: مذاکراتی میان روسیه و اسرائیل بر سر تولید مشترک هواپیماهای تجسسی در جریان است.

کورچکنف احتمال داده که مخالفت ایالات متحده مانع تحقق این پروژه شود، زیرا واشنگتن مایل نیست دانش پیچیده‌ی تولید این نوع هواپیما در اختیار روسیه قرار گیرد.ارسال ماهواره‌ های رژیم صهیونیستی به جو توسط موشکهای فضاپیمای روسیه نیز بخش دیگری از چشم ‌اندازهای همکاری میان دو کشور است.



اقدامی برای بازداشتن مسکو از فروش تسلیحات به ایران



همکاری نظامی و تسلیحاتی میان روسیه و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۱و پس از سقوط اتحاد شوروی آغاز شده است. تا آن زمان به دلیل روابط و حمایتهای گسترده نظامی و تسلیحاتی روسیه از کشورهای عرب، چنین مناسباتی میان دو کشور در حد صفر بود. رژیم صهیونیستی در عین حال در سالهای اخیر همکاری نظامی گسترده ‌ای با گرجستان داشته که درگیر مناقشه با روسیه است. اما از سال ۲۰۰۸ رژیم صهیونیستی این همکاری را کاهش داده و در عین حال بر شدت همکاری‌های نظامی خود با مسکو افزوده است.



مقامهای رژیم صهیونیستی انتظار دارند که روسیه در برابر همکاریهای تسلیحاتی خود با ایران و سوریه را کاهش دهد. به ویژه عدم تحویل سیستمهای دفاع موشکی اس ۳۰۰ به ایران از خواستهای اساسی رژیم صهیونیستی از روسیه است.