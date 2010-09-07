300 پایگاه فطریه مردم همدان را جمع آوری می کنند

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 200 هزار پاکت مخصوص جمع آوری زکات فطره قبل از عید سعید فطر در سطح استان در درب منازل هم استانی ها توزیع می شود .

فضلی با بیان اینکه این نهاد طبق سالهای گذشته و با اخذ فتاوای مراجع عظام تقلید ضمن ایجاد پایگاه های جمع آوری زکات فطره در روز عید سعید فطر،در مساجد ، حسینیه ها و میادین اصلی شهرها و بخش ها و روستاها زکات فطره مردم استان همدان را جمع آوری می کند، از مردم خواست زکات فطره خود را در داخل این پاکت ها قرار داده و با قید رقم و نوع وجوه به پایگاه های این نهاد تحویل دهند .