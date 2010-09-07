  1. استانها
  2. همدان
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۴

300 پایگاه فطریه مردم همدان را جمع آوری می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: در روز عید سعید فطر 300 پایگاه در استان همدان برای جمع آوری زکات وفطریه روزه داران دایر می شود.

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 200 هزار پاکت مخصوص جمع آوری زکات فطره قبل از عید سعید فطر در سطح استان در درب منازل هم استانی ها توزیع می شود.

فضلی با بیان اینکه این نهاد طبق سالهای گذشته و با اخذ فتاوای مراجع عظام تقلید ضمن ایجاد پایگاه های جمع آوری زکات فطره در روز عید سعید فطر،در مساجد ، حسینیه ها و میادین اصلی شهرها و بخش ها و روستاها زکات فطره مردم استان همدان را جمع آوری می کند، از مردم خواست زکات فطره خود را در داخل این پاکت ها قرار داده و با قید رقم و نوع وجوه به پایگاه های این نهاد تحویل دهند.

وی یادآور شد: مبالغ جمع آوری شده زکات فطره در کمک هزینه معاش زنان خودسرپرست، سرپرست خانوار، کمک هزینه تأمین جهیزیه مددجویان، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه تحصیل مددجویان، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال جامعه هدف هزینه خواهد شد.

کد مطلب 1147479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها