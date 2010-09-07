300 پایگاه فطریه مردم همدان را جمع آوری می کنند

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 200 هزار پاکت مخصوص جمع آوری زکات فطره قبل از عید سعید فطر در سطح استان در درب منازل هم استانی ها توزیع می شود.
فضلی با بیان اینکه این نهاد طبق سالهای گذشته و با اخذ فتاوای مراجع عظام تقلید ضمن ایجاد پایگاه های جمع آوری زکات فطره در روز عید سعید فطر،در مساجد ، حسینیه ها و میادین اصلی شهرها و بخش ها و روستاها زکات فطره مردم استان همدان را جمع آوری می کند، از مردم خواست زکات فطره خود را در داخل این پاکت ها قرار داده و با قید رقم و نوع وجوه به پایگاه های این نهاد تحویل دهند.
وی یادآور شد: مبالغ جمع آوری شده زکات فطره در کمک هزینه معاش زنان خودسرپرست، سرپرست خانوار، کمک هزینه تأمین جهیزیه مددجویان، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه تحصیل مددجویان، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال جامعه هدف هزینه خواهد شد.
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