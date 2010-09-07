طرح پزشک خانواده در دو شهر گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیاوش مقصودلو ظهر سه شنبه در نشست پزشکان در گرگان افزود: طرح پزشک خانواده شهری در سه استان کشور بصورت پایلوت در حال اجراست که در این راستا بزودی این طرح در دو شهر علی آباد کتول و کلاله نیز انجام می شود.

سیدمحمد حسینی مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان هم با مثبت ارزیابی کردن تعداد موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیص درمانی به ازای هر یک هزار نفر گفت: در این زمینه گلستان جز هفت استان برتر کشور است.

وی در ادامه از تقویت نظارت سازمانهای بیمه گر، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برای کلیه اقشار جامعه ، سطح بندی خدمات تشخیصی درمانی و تدوین و ابلاغ راهنماهای درمان به عنوان چهار گام مهم در اصلاح الگوی مصرف در نظام سلامت کشور یاد کرد.

وی اذعان داشت: یکسان سازی خدمات بیمه پایه درمان از طریق ایجاد یک سازمان بیمه گر پایه از پیشنهادات اجرایی در عرصه اصلاح الگوی مصرف در نظام سلامت است.



وی در ادامه طرح پزشک خانواده را در ارتقاء شاخص های سلامت در کشور مثبت ارزیابی کرد و افزود نجات سفینه سلامت در کشور ما به این طرح بستگی دارد و با اجرای این طرح نیازهای مردم شناسایی شده و به تقاضا تبدیل خواهد شد.

