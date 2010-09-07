علی مهدویپور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر گفت: گلزارهای شهدای طیب و طاهر، بخش جعفرآباد ، روستای طقرود و همچنین یادمان شهید فهمیده در سراجه از جمله پروژههایی است که در سال جاری مورد بازسازی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در بخش کهک 13 گلزار شهدا وجود دارد افزود: طرح جامع بازسازی و ایجاد یادمان در مزارهای شهدای بخش کهک از سال 85 آغاز شده است که تا کنون 5 مورد از آنان به اتمام رسیده است.
مهدویپور افزود: بازسازی پروژههای گلزارهای شهدای ابرجس، بیدهند، وریچ، سرم و خورآباد به اتمام رسیده است و میزان اعتبار برای هر گلزار به ترتیب 50 ،28 ،55 ، 3 و 40 میلیون تومان بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بازسازی هر گلزار معمولا در ظرف مدت زمان یک تا دو سال به پایان میرسد افزود: گلزار شهدای 5 روستا که شامل روستاهای میم، وشنوه، قباد بزن، سیرو و کهک است در آیندهای نزدیک با تخصص اعتبارات لازم عملیات باسازی را آغاز خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: کارشناس سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان قم از تخصیص اعتبارات لازم جهت بازسازی چهار گلزار شهدا در استان قم در سال جاری خبر داد.
علی مهدویپور در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر گفت: گلزارهای شهدای طیب و طاهر، بخش جعفرآباد ، روستای طقرود و همچنین یادمان شهید فهمیده در سراجه از جمله پروژههایی است که در سال جاری مورد بازسازی قرار میگیرد.
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