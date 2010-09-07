۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

با اشاره به گستاخی یک کشیش؛

پترائوس درباره عواقب هتک حرمت قرآن مجید هشدار داد

فرمانده نظامیان آمریکا درباره عواقب هتک حرمت مقدسات اسلامی در آستانه سالگرد حادثه 11 سپتامبر در کشورش هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "دیوید پترائوس" در بیانیه ای به طرح گستاخانه یکی از کشیش ها مبنی بر هتک حرمت مقدسات اسلامی از جمله قرآن کریم در آستانه سالگرد حملات 11 سپتامبر هشدار داد.

در این بیانیه آمده است که توهین به مقدسات اسلامی تلاش های آمریکا در افغانستان را از بین خواهد برد و منجر به حملات انتقام جویانه علیه نیروهای آمریکایی خواهد شد.

اظهارات پترائوس پس از آن مطرح می شود که یک کشیش آمریکایی در ایالت فلوریدا در سخنانی نژادپرستانه و تحریک آمیز اعلام کرده در آستانه نهمین سالروز حملات 11 سپتامبر قرآن کریم به آتش کشیده شود.

دولت آمریکا در سالهای گذشته با مرتبط کردن بدون دلیل حملات 11 سپتامبر 2001 به مسلمانان باعث شد که یک موج ضد اسلامی در غرب شکل بگیرد و رسانه های غربی نیز با تبلیغات منفی خود به این روند دامن زدند و این روند همچنان ادامه دارد.

