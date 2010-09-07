گردهمایی بزرگ رهبران مذهبی سوریه در سفارت ایران در دمشق

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق شاهد برگزاری مراسم بزرگی با حضور جمع کثیری از رهبران مذهبی فرق و مذاهب مختلف در سوریه بود.

در این مراسم علمای برجسته سوری از جمله شیخ محمد بوطی روحانی اهل سنت، دکتر محمد عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه، شیخ عید عبدالباری و عبدالفتاح بازم دو مفتی سوریه ، شیخ حسین جربو رهبر طایفه دروزی های سوریه حضور داشتند.

همچنین سید عبدالله نظام از شخصیت های شیعی دمشق و روسای دفاتر مراجع عظام تقلید در سوریه نیز ازجمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

احمد عرنوس معاون وزیر خارجه سوریه نیز به همراه برخی دیگر از معاونین و مدیران وزرا و تعدادی از نمایندگان مجلس سوریه از جمله رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران از دیگر حاضران در مراسم سفارت ایران در دمشق بودند و علاوه بر این برخی شخصیت های علمی برجسته سوریه از جمله روسای دانشکده های دانشگاه دمشق در این مراسم شرکت داشتند.

گردهمایی رهبران مذهبی سوریه برای نخستین بار در این سطح به میزبانی سفارت ایران و به دعوت حجت الاسلام سید احمد موسوی سفیر ایران در سوریه صورت گرفته است.

در این مراسم که به صرف افطار برگزار شد عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه طی سخنانی با تجلیل از نقش آفرینی ایران در وحدت ادیان و مذاهب و نیز با تشکر از سفیر ایران به خاطر ترتریب دادن این مراسم تصریح کرد: مقاومت شجاعانه جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای آمریکا و غرب در موضوع هسته ای حقیقتا ستودنی است.

وی تاکید کرد: ایران با ایمان مردمش و ایستادگی دولت و رهبرانش محاصره و تحریم های اقتصادی غرب را پشت سر گذاشته و به مرحله خودکفایی در زمینه علمی و پژوهشی و صنعتی دست یابد.

وزیر اوقاف سوریه خاطرنشان کرد: روابط سوریه و ایران راهبردی است که این روابط توسط دو شخصیت برجسته یعنی امام خمینی (ره) و حافظ اسد پایه گذاری شده و هم اکنون نیز توسط آیت الله خامنه ای رهبر و احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و نیز بشار اسد رئیس جمهور سوریه در حال تداوم است.

وی روابط ایران و سوریه را در راستای منافع دو کشور و دو ملت دانست و گفت: البته روابط راهبردی ایران و سوریه به نفع ملت های منطقه نیز خواهد بود.

السید با اشاره به حضوراحمدی نژاد و اسد دریکی از مساجد اهل سنت به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم(ص) که در گذشته انجام شده، بیان داشت: ایران همواره توجه و تاثیر ویژه ای در اتحاد مذاهب اسلامی و کشورهای منطقه داشته است و حضور رهبران مذاهب مختلف در افطار سفیر ایران نشانی از این ادعاست.

وی خاطرنشان کرد: ایران همیشه به اتحاد ملت های منطقه و پیروان مذاهب مختلف دربرابر تهدید ها و خطرهای خارجی کمک کرده و روابط علمای دینی سوریه در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ایران دلیل دیگری بر اتحاد مذاهب مختلف اسلامی و این شیوه ایران است.