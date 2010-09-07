به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح همزمان 10 پروژه بخش تعاون که در محل شرکت تعاونی گرانول معصومیه قم برگزار شد، از ساختار سنتی برخی تعاونی‌ها انتقاد کرد و گفت: اگر می‌خواهیم شاهد یک جهش جدی در خصوص توسعه بخش تعاون باشیم باید ساختار سنتی تعاونی‌ها را تغییر داد و از ایده‌ها و نوآوری‌ها در بخش تعاون حمایت کرد.



نباید در خصوص توجه به اقتصاد تعاونی دچار نوسان بود



وی در ادامه با بیان این که شاکله اقتصاد کشور ما بر پایه تعاون است، اظهار داشت: اما متأسفانه ما در توجه به این حوزه از اقتصاد دچار نوسان بوده‌ایم و برای مثال در دوران انقلاب بخش تعاونی پررنگ اما بعد از مدتی، اقتصاد بخش خصوصی قوت گرفت و به همین علت نیز فاصله طبقاتی در بین مردم زیاد شد.



موسی‌پور در این خصوص اضافه کرد: اما خوشبختانه در دولت نهم و دهم توجه به بخش تعاون به صورت جدی دنبال شد به طوری تا قبل از سال 84 تعداد 85 هزار تعاونی در کشور وجود داشت و از سال 84 تا امروز 70 هزار تعاونی به ثبت رسیده است که این نشان دهنده توجه دولت به این بخش است.



هم اکنون سهم تعاون در اشتغال کشور 10 درصد است



استاندار قم همچنین تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری در بخش تعاون در کشور در سال 84 ،22 درصد بوده و الان این رقم به 15 درصد رسیده است و با وجودی که هم اکنون سهم اشتغال‌زایی در بخش تعاون 10 درصد از سهم اشتغال‌زایی کشور می‌باشد، هنوز تا رسیدن به هدف و روح قانون اساسی که مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور می‌باشد فاصله زیادی باقی مانده است.



تعاونی‌های فراگیر ملی و دانش بنیان توسعه یابد



وی با بیان این که تنها با برنامه‌ریزی و رفع نقایص به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور خواهیم رسید، ابراز داشت: قانون تعاون نیازمند اصلاح است و با قانون فعلی نمی‌توان به این سهم دست پیدا کرد همچنین تغییر ساختار تعاونی‌های سنتی، حمایت از ایده‌ها و نوآوری‌ها در این بخش، گسترش تعاونی‌های فراگیر ملی و تعاونی‌های دانش بنیان، آماده سازی زمینه حضور مردم در این حوزه و نیز توجه به بحث آموزش در حوزه تعاون از جمله راهکارهایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.



موسی‌پور همچنین با تأکید بر این موضوع که بخش اقتصاد تعاونی یکی از بخش‌های اصلی قانون اساسی است به طوری که 12 اصل از اصول قانون اساسی به این بخش پرداخته است، تصریح کرد: این نشان از توجه قانون اساسی کشور به این بخش است و اصولا تجربه هم این را به اثبات رسانده است که هر جا مشارکت مردمی نهادینه شود کارها با موفقیت به انجام خواهند رسید.



وی در این خصوص ادامه داد: تجربه دنیا نیز نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی مانند آن چه در فروپاشی بلوک شرق اتفاق افتاد و نیز اقتصاد سرمایه‌داری مانند آن چه در بانک‌های آمریکا در حال وقوع است نتوانسته به سرانجام خوبی برسد و تنها با اقتصاد تعاون که شاکله آن مالکیت و مشارکت مردمی است اقتصاد می‌تواند یک رشد و پایایی را تجربه نماید.



اقتصاد تعاونی از زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی است



استاندار قم اقتصاد تعاون را به عنوان یکی از زیرمجموعه اقتصاد اسلامی مورد تأکید قرار داد و گفت: بر خلاف اقتصاد سرمایه‌داری که تورم سرمایه و واگرایی را به دنبال دارد‌، در اقتصاد تعاونی تجمیع سرمایه‌ها، هم‌گرایی، مسئولیت پذیری و ... حاکم است و این ویژگی‌ها اقتصاد تعاون را به اقتصاد اسلامی نزدیک کرده است.



وی همچنین بر فعال کردن تعاونی های غیرفعال تاکید کرد و افزود: با آموزش و توجه می‌توان این تعاونی را فعال کرد و وزارت تعاون باید در خصوص تمام زمینه‌ها به تدوین برنامه‌ای مبتنی بر هدایت، حمایت و نظارت بر تعاونی‌ها اقدام نماید.