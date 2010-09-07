به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم بر ضرورت توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی تاکید کرد.

ایشان در این دیدار با اشاره به توجه دین مبین اسلام به مباحث علمی و موضوعات پزشکی افزود: در دورانی که اروپا در وحشیگری و فقر علمی به سر می‌برد، بسیاری از مفاهیم ارزشی و پزشکی در کتب و آثار مسلمانان تالیف شده بود.

این مرجع عالیقدر با اشاره به وظیفه حساس و خطیر پزشکان و پرستاران در درمان بیماران گفت: شغل پزشکی و پرستاری از بیماران در دین مبین اسلام مورد توجه زیادی قرار دارد و ارائه خدمات درمانی به بیماران و حادثه دیدگان عبادت محسوب می‌شود.

آیت‌الله صافی گلپایگانی، توجه به رفع نیازهای بهداشتی و درمانی نیازمندان و مناطق محروم را ضروری دانست و تصریح کرد: دولت باید با اختصاص اعتبارات بیشتر در عرصه بهداشت و درمان، سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد.