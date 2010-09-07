30 هیئت پاسخگویی به اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی تشکیل شد

به گزارش خبرنگارمهر، حمید‌رضا حاجی‌بابایی روز سه شنبه در چارچوب سفرهای استانی هیئت دولت به استان تهران در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه راهنمایی دخترانه "شهدای غزه " ضمن تکذیب اعتراض خانواده‌های شاهد و ایثارگر به نتایج آزمون استخدامی این وزارتخانه افزود: سهمیه خانواده‌های شاهد و ایثارگر در این آزمون، 25 درصد بود که این سهمیه به طور کامل اتخاذ شد و تمام فعالیتها در این زمینه بر اساس قانون صورت گرفته است.

حاجی‌بابایی افزود: برای رسیدگی و پاسخگویی به اعتراض شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، 30 هیئت در سراسر کشور و در استانها مستقر شده‌اند.



