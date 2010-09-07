  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

حاجی بابایی:

30 هیئت پاسخگویی به اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی تشکیل شد

30 هیئت پاسخگویی به اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی تشکیل شد

وزیر آموزش و پرورش از تشکیل 30 هیئت پاسخگویی به اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی این وزارتخانه خبر داد و گفت: این هئیت در تمام استانها پاسخگوی معترضان است.

به گزارش خبرنگارمهر، حمید‌رضا حاجی‌بابایی روز سه شنبه در چارچوب سفرهای استانی هیئت دولت به استان تهران در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه راهنمایی دخترانه "شهدای غزه " ضمن تکذیب اعتراض خانواده‌های شاهد و ایثارگر به نتایج آزمون استخدامی این وزارتخانه افزود: سهمیه خانواده‌های شاهد و ایثارگر در این آزمون، 25 درصد بود که این سهمیه به طور کامل اتخاذ شد و تمام فعالیتها در این زمینه بر اساس قانون صورت گرفته است.

حاجی‌بابایی افزود: برای رسیدگی و پاسخگویی به اعتراض شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، 30 هیئت در سراسر کشور و در استانها مستقر شده‌اند.


 

کد مطلب 1147528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها