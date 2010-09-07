مقاله "پیش بینی وضعیت رؤیت پذیری هلال ماه شوال" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، در این مقاله پیش بینی وضع رؤیت پذیری هلال ماه شوال سال1431 هجری قمری در ایران اسلامی، ابتدا با استفاده از روش گروه 70 نقطه ای برای بررسی نجومی رؤیت پذیری هلال ماه در ایران "بررسی نقاط جغرافیایی واقع بر چهار ضلعی محیط بر نقشه ایران "، مشخصه های خورشید و ماه در لحظه غروب خورشید در تاریخ چهارشنبه 29 رمضان 1431 مطابق با 18 شهریور 1389 و 9 سپتامبر 2010 برای نقاط مورد نیاز انتخاب شده است.
همچنین با گام های یک درجه بر اضلاع چهارضلعی مذکور، محاسبه شده و سپس کلیه مقادیر مشخصه های مذکور با کاربرد معیار سید محسن قاضی میرسعید "معیار جدید بر اساس مشخصه های ارتفاع و درصد سطح روشن ماه " بررسی شده و سرانجام بر اساس نتیجه این بررسی وضع رؤیت پذیری هلال ماه شوال سال 1431هجری قمری در ایران اسلامی در شامگاه تاریخ یادشده مشخص شده است.
بر اساس این گزارش، از اساتید، پژوهشگران و سایر علاقمندان دعوت می شود برای مطالعه این مقاله، به لینک مرکز نجوم و آسمان نما در پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام به نشانی www.abdulazim.com مراجعه کنند.
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