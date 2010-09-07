  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

کشتی قهرمانی جهان -روسیه/

پیروزی نوروزی و شکست قربانی در دور دوم

پیروزی نوروزی و شکست قربانی در دور دوم

فرنگی کاران اوزان 60 و 120 کیلوگرم کشورمان در روز دوم رقابتهای کشتی قهرمانی جهان، مبارزات خود را با یک پیروزی و یک شکست آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان در دور نخست "آیولوریون لوسی یو" از رومانی را در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر و 6 بر صفر شکست داد تا در دور دوم  به مصاف زائور کورماگمدواف از روسیه برود.

براین اساس در وزن 120 محمد قربانی در دور نخست مقابل یوسپ چوگشویلی از بلاروس با نتیجه صفر بر 2 و یک برصفر شکست خورد و وی باید منتظر دیدارهای آینده حریف بلاروس باشد تا در صورت حضور وی در دیدار فینال به گروه شانس مجدد برود.

نفرات برتر سه وزن دوم رقابتهای جهانی که در سالن المپیک شهر مسکو در حال برگزاری است امشب مشخص می شوند.

تیم ایران دیروز در سه وزن نخست توسط حمید سوریان و امیر علی اکبری در اوزان 55 و 96 کیلوگرم صاحب دو مدال طلا شد. مهدی محمدی فرنگی کار وزن 74 کیلوگرم کشورمان نیز فردا چهارشنبه به مصاف حریفان خود می رود.

کد مطلب 1147534

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها