پیروزی نوروزی و شکست قربانی در دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان در دور نخست "آیولوریون لوسی یو" از رومانی را در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر و 6 بر صفر شکست داد تا در دور دوم به مصاف زائور کورماگمدواف از روسیه برود.

براین اساس در وزن 120 محمد قربانی در دور نخست مقابل یوسپ چوگشویلی از بلاروس با نتیجه صفر بر 2 و یک برصفر شکست خورد و وی باید منتظر دیدارهای آینده حریف بلاروس باشد تا در صورت حضور وی در دیدار فینال به گروه شانس مجدد برود.

نفرات برتر سه وزن دوم رقابتهای جهانی که در سالن المپیک شهر مسکو در حال برگزاری است امشب مشخص می شوند.

تیم ایران دیروز در سه وزن نخست توسط حمید سوریان و امیر علی اکبری در اوزان 55 و 96 کیلوگرم صاحب دو مدال طلا شد. مهدی محمدی فرنگی کار وزن 74 کیلوگرم کشورمان نیز فردا چهارشنبه به مصاف حریفان خود می رود.