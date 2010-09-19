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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

غفوری فرد به مهر خبرداد:

نظارت جدی مجلس بر اجرای سند چشم انداز از مهر ماه

نظارت جدی مجلس بر اجرای سند چشم انداز از مهر ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس از عزم مجلس برای پیگیری نحوه نظارت بر عملکرد دولت در سند چشم انداز از مهر ماه خبر داد و پیشنهاد کرد که مجلس روز شمار چشم انداز تهیه کند.

محمد حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت مبنی بر توجه ویژه به سند چشم انداز بیست ساله اظهار داشت: پیش از این هم ابراز نگرانی های بسیاری از نحوه عملکرد در سند چشم انداز شده بود.

وی افزود: تاکیدات مقام معظم رهبری موجب می شود نمایندگان مجلس اقدام جدی برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی در عمل به سند چشم انداز داشته باشند.

غفوری فرد گفت: رشد اقتصادی طبق این سند باید به 8 درصد برسد اما در حال حاضر ما در سطح پایینی از رشد اقتصادی قرار داریم و این پذیرفته نیست.

نماینده تهران یادآور شد: مجلس باید طی یک برنامه ریزی مشخص شاخص ها را سنجیده و برنامه نظارتی مدونی برای چگونگی نظارت بر پیشرفت سند چشم انداز مهیا کند.

غفوری فرد یادآور شد: نمایندگان مجلس عزم جدی برای نظارت ویژه بر سند چشم انداز دارند و پس از تعطیلات دو هفته ای مجلس پیگیری ها برای تعیین این روند نظارت مشخص خواهد شد.

وی گفت: پیشنهادی که بنده در این رابطه دارم آن است که مجلس روز شمار چشم انداز تهیه کرده و بر اساس آن مشخص شود چه مدت زمان در رسیدن به اهداف از دست داده ایم و چه مقدار زمان یا چه تعداد روز برای محقق کردن سند چشم انداز پیش رو داریم.

کد مطلب 1147539

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