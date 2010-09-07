زکات فطره گندم دو هزار تومان است

دفتر آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در قم، درباره زکات فطره و میزان کفاره در سال جاری اظهار داشت: زکات فطریه هر نفر بر اساس قوت غالب گندم، مبلغ دوهزار تومان و براساس قوت غالب برنج شش هزار تومان است.



وی در ادامه در خصوص میزان کفاره روزه عنوان کرد: کفاره روزه بر اساس گندم به ازای هر روز 600 تومان و بر اساس برنج، دو هزار تومان است.