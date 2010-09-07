زکات فطره گندم دو هزار تومان است

دفتر آیتالله سید محمدعلی علوی گرگانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در قم، درباره زکات فطره و میزان کفاره در سال جاری اظهار داشت: زکات فطریه هر نفر بر اساس قوت غالب گندم، مبلغ دوهزار تومان و براساس قوت غالب برنج شش هزار تومان است.
وی در ادامه در خصوص میزان کفاره روزه عنوان کرد: کفاره روزه بر اساس گندم به ازای هر روز 600 تومان و بر اساس برنج، دو هزار تومان است.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله علوی گرگانی میزان زکات فطریه گندم را دو هزار تومان اعلام کرد.
دفتر آیتالله سید محمدعلی علوی گرگانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در قم، درباره زکات فطره و میزان کفاره در سال جاری اظهار داشت: زکات فطریه هر نفر بر اساس قوت غالب گندم، مبلغ دوهزار تومان و براساس قوت غالب برنج شش هزار تومان است.
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