نبود سرمایه و تکنولوژی مانع توسعه صنعت چاپ آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از چند واحد صنعت چاپ تبریز گفت: با وجود این مشکلات جایگاه صنعت چاپ آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استانها به مراتب بهتر است.

وی حمایت دولت از فعالان صنعت چاپ را مورد تاکید قرار داد و افزود:دولت مصمم است زمینه توسعه و پیشرفت این صنعت در آذربایجان شرقی را فراهم کند و همه دستگاه های اجرایی در این خصوص موظف به همکاری شایسته هستند.

استاندار آذربایجان شرقی در گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ با حضور در چهار واحد صنعتی این حوزه از نزدیک با چگونگی فعالیت این واحدها آشنا شد.

علیرضا بیگی در بازدید از واحدهای مزبور با صاحبان این صنایع دیدار و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.

بیگی را در این بازدید،‌ علی داننده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همراهی می کرد.