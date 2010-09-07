  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

بیگی:

نبود سرمایه و تکنولوژی مانع توسعه صنعت چاپ آذربایجان شرقی است

نبود سرمایه و تکنولوژی مانع توسعه صنعت چاپ آذربایجان شرقی است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی سه مانع مهم در توسعه صنعت چاپ این استان را کمبود منابع انسانی،‌ نبود سرمایه کافی و تکنولوژی فرسوده ماشین آلات این صنعت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از چند واحد صنعت چاپ تبریز گفت: با وجود این مشکلات جایگاه صنعت چاپ آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استانها به مراتب بهتر است.

وی حمایت دولت از فعالان صنعت چاپ را مورد تاکید قرار داد و افزود:دولت مصمم است زمینه توسعه و پیشرفت این صنعت در آذربایجان شرقی را فراهم کند و همه دستگاه های اجرایی در این خصوص موظف به همکاری شایسته هستند.

استاندار آذربایجان شرقی در گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ با حضور در چهار واحد صنعتی این حوزه از نزدیک با چگونگی فعالیت این واحدها آشنا شد.

علیرضا بیگی در بازدید از واحدهای مزبور با صاحبان این صنایع دیدار و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.

بیگی را در این بازدید،‌ علی داننده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همراهی می کرد.

کد مطلب 1147542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها