تدوین درست برنامه های پنج ساله راه تحقق سند چشم انداز است

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در مورد نحوه نظارت بر سند چشم انداز طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در این باره گفت: هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت هایی در راستای نظارت بر تحقق سند چشم انداز انجام می دهد، اما هنوز مرجع مشخصی که عهده دار این ارزیابی باشد در مجلس نداریم.

وی گفت: مجلس در تدوین برنامه های 5 ساله یا تصویب لوایح و طرح ها به اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز توجه دارد و تمام تلاش خود را می کند تا قانونی مغایر با آن به تصویب نرساند.

زارعی گفت : اگر ما در مجلس تلاش کنیم برنامه های 5 ساله را به درستی تنظیم کنیم و نظارت درست بر آن داشته باشیم در راستای چشم انداز حرکت کرده ایم زیرا هر برنامه 5 ساله مرحله ای از سند چشم انداز است.

وی گفت: با راه اندازی مراکز نظارتی موازی نمی توانیم به درستی کار نظارت بر سند چشم انداز را پیش ببریم. صحیح آن است مجلس در تدوین برنامه های 5 ساله کار دقیقی انجام دهد که البته توجه ما به این بخش اندک است.