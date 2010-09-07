نفت تهران قهرمان اولین دوره مسابقات واترپلوی جام رمضان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره بازی های واترپلوی جام رمضان از 4 شهریور در استخر آزادی تهران آغاز و تا 14 شهریور به طول انجامید که در نهایت پس از تلاش 5 تیم شرکت کننده، تیم نفت تهران عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد.

این دوره از بازی ها با حضور بیش از 35 بازیکن نوجوان زیر 17 سال و همچنین ملی پوشان نامدار برگزار شد که تیم عموم تهران و کیاتل تهران نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

آیت اللهی سرپرست جدید هیئت شنای خراسان رضوی شد

با اتمام دوره سرپرستی علیرضا هوشنگ نژاد در هیئت شنای استان خراسان رضوی، امیرحسین آیت اللهی به عنوان سرپرست هیئت شنای این استان مشغول به کار شد.

معارفه مهندس هوشنگ نژاد به عنوان سرپرست هیئت شنای خراسان رضوی 31 فروردین ماه سال جاری انجام شده بود.

فارس میزبان مسابقات شنای قهرمانی کشور رده سنی زیر 10 سال

مسابقات شنای قهرمانی کشور مردان در رده سنی زیر 10 سال از 27 شهریور ماه در استان فارس برگزار خواهد شد.

این رقابت ها که تا 31 شهریور ادامه خواهد داشت در 12 ماده انجام می شود و متولدین سال های 1379 و به بالا می توانند در 12 ماده با یکدیگر به رقابت بپردازند. هر تیم مجاز است حداکثر 6 شناگر و دو نفر مربی و سرپرست را برای شرکت در این مسابقات معرفی کند.