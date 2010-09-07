۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

در چهار سال گذشته؛

120 هزار واحد مسکن به مددجویان اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: 120 هزار واحد مسکن برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد کشور در چهار سال گذشته احداث و خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید مسعود حسینی ظهر سه شنبه در حاشیه طرح مفتاح الجنه و سرکشی از خانواده های ایتام و نیازمندان شهرستان بابل در جمع خبرنگاران افزود: آرامش و سلامت روحی و جسمی خانواده ها در داشتن مسکن و سرپناهی مناسب می باشد.

حسینی گفت: در چهار سال گذشته 85 هزار مسکن روستایی در قالب بهسازی و مقاوم سازی برای مدد جویان روستایی با همکاری بنیاد مسکن ، بانکهای عامل و مشارکتهای مردمی و کمک خود خانواده های تحت حمایت احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد کشور یاد آور شد: در چهار سال گذشته 35 هزار واحد مسکن برای مددجویان شهری در قالب طرح های مصوب دور دوم و سوم سفر ریاست جمهوری احداث و خریداری شده است .
