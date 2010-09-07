120 هزار واحد مسکن به مددجویان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید مسعود حسینی ظهر سه شنبه در حاشیه طرح مفتاح الجنه و سرکشی از خانواده های ایتام و نیازمندان شهرستان بابل در جمع خبرنگاران افزود: آرامش و سلامت روحی و جسمی خانواده ها در داشتن مسکن و سرپناهی مناسب می باشد.

حسینی گفت: در چهار سال گذشته 85 هزار مسکن روستایی در قالب بهسازی و مقاوم سازی برای مدد جویان روستایی با همکاری بنیاد مسکن ، بانکهای عامل و مشارکتهای مردمی و کمک خود خانواده های تحت حمایت احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد کشور یاد آور شد: در چهار سال گذشته 35 هزار واحد مسکن برای مددجویان شهری در قالب طرح های مصوب دور دوم و سوم سفر ریاست جمهوری احداث و خریداری شده است .