ترور اشرف پهلوی در یک رمان روایت شد

جواد افهمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رمان در دست چاپش گفت: "خورشید بر شانه راستشان می تابید" یک رمان بلند است که نگارش آن زمستان پیش به پایان رسید و نشر هیلا قرار است آن را منتشر کند.

وی ادامه داد: کار ویرایش این کتاب را پیش از نمایشگاه کتاب امسال به پایان رساندم و از ابتدای تابستان کتاب برای دریافت مجوز به ارشاد داده شده است.

نویسنده رمان "سوران سرد" در توضیح رمان جدیدش بیان کرد: داستان بر اساس یک واقعه تاریخی در دوره پهلوی دوم شکل می گیرد و درباره ترور نافرجام اشرف پهلوی در سال 1356 در پاریس است.

افهمی افزود: زمانی که این ترور رخ داد حکومت وقت این اتفاق را به خرابکاران و براندازان نسبت داد و بر سر آن جنجال به پا کرد ولی بعدا مشخص شد که این ترور توسط رقیبان وی در قاچاق مواد مخدر در اروپا انجام گرفته است. این اتفاق ایده نگارش یک رمان پلیسی را در ذهنم ایجاد کرد که در بخشی که این اتفاق روایت می شود کاملا مستند است.

وی با اشاره به اینکه شخصیت های داستان کاملا با واقعیت تطبیق ندارد بیان کرد: شخصیت اشرف پهلوی در داستان با واقعیت مطابقت دارد ولی درباره دیگر شخصیت ها نام ها عوض شده است و دلیل آن هم این بود که این امکان وجود دارد که برخی از آنها هنوز زنده بوده و حتی در ایران حضور داشته باشند.

نویسنده مجموعه داستان "تاکسی سمند" اضافه کرد: بخشی از داستان که واقعه ترور روایت می شود کاملاً مستند است. ساعت و مکان ترور، افرادی که در آن دست داشتند و آنهایی هم که کشته شدند همه مستند است ولی از این اتفاق که جدا می شویم دیگر داستان تماماً زاییده ذهنم است.

افهمی بخش دیگر داستان را در ارتباط با بلوچستان دانست و عنوان کرد: در رمان به صورت موازی، به معرفی قوم بلوچ، نقش و چگونگی حضورشان در مبارزات انقلابی، روحیه، عملکرد و پایداری اعتقادی آنها پرداخته شده است که به دلیل چندین سال سکونت در بلوچستان این بخش از داستان را بر اساس مشاهداتم از آداب و رسوم مردم منطقه نوشته ام.

وی در پایان اشاره کرد: همچنین برای مستندتر بودن آنچه به بلوچستان مرتبط است از مشورت دوستانی که در این منطقه ساکن هستند هم بهره برده ام.