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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

عبدالملکیان:

نمایشگاه "بوی مهر ماه" باید به یک نمایشگاه معتبر بین‌المللی تبدیل شود

نمایشگاه "بوی مهر ماه" باید به یک نمایشگاه معتبر بین‌المللی تبدیل شود

مدیر دفتر شعر جوان عنوان کرد: نمایشگاه کتاب و نوشت افزار "بوی مهر ماه" با توجه به اینکه منبعی بزرگ برای پاسخ به نیاز دانشجویان و دانش آموزان است، باید ادامه یابد و تبدیل به یک نمایشگاه معتبر بین‌المللی شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عبدالملکیان ایده برگزاری نمایشگاه تخصصی کتابهای آموزشی و نوشت افزار را بسیار شایسته و مناسب دانست و گفت: بخش خصوصی واجد صلاحیتهای بسیاری در زمینه چاپ و نشر است و برگزاری نمایشگاه کتاب توسط این بخش به ویژه در حوزه‌های تخصصی می‌تواند از حساسیت و کیفیت بالایی برخوردار باشد.

وی افزود: فعالیتهای فرهنگی کشور با نظارت و حمایت دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود چون این بخش در زمینه‌هایی مثل صرف هزینه‌ها و ارزیابی کتابها دست بازتری دارد و می‌تواند با  کیفیت مطلوب‌تری کارها را پیش ببرد.

نخستین نمایشگاه "بوی ماه مهر" ویژه کتاب و نوشت‌افزار استان تهران در آستانه سال تحصیلی جدید از 21 تا 30 شهریور ماه در مصلای امام خمینی (ره)  با حضور 200 ناشر و تخفیف 10 درصدی برای کالاهای عرضه شده برگزار می‌شود.

برپایی نشستهای تخصصی در حوزه آموزش، شیوه‌های مطالعه، روانشناسی و مشاوره آموزشی و تدریس و رفتار  خانواده‌ها با دانش آموزان از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه اعلام شده است.
 
کد مطلب 1147554

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