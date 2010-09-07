به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عبدالملکیان ایده برگزاری نمایشگاه تخصصی کتابهای آموزشی و نوشت افزار را بسیار شایسته و مناسب دانست و گفت: بخش خصوصی واجد صلاحیتهای بسیاری در زمینه چاپ و نشر است و برگزاری نمایشگاه کتاب توسط این بخش به ویژه در حوزههای تخصصی میتواند از حساسیت و کیفیت بالایی برخوردار باشد.
وی افزود: فعالیتهای فرهنگی کشور با نظارت و حمایت دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود چون این بخش در زمینههایی مثل صرف هزینهها و ارزیابی کتابها دست بازتری دارد و میتواند با کیفیت مطلوبتری کارها را پیش ببرد.
نخستین نمایشگاه "بوی ماه مهر" ویژه کتاب و نوشتافزار استان تهران در آستانه سال تحصیلی جدید از 21 تا 30 شهریور ماه در مصلای امام خمینی (ره) با حضور 200 ناشر و تخفیف 10 درصدی برای کالاهای عرضه شده برگزار میشود.
برپایی نشستهای تخصصی در حوزه آموزش، شیوههای مطالعه، روانشناسی و مشاوره آموزشی و تدریس و رفتار خانوادهها با دانش آموزان از برنامههای جنبی این نمایشگاه اعلام شده است.
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