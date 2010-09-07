مصر قیمت سازش خاورمیانه را 50 میلیارد دلار برآورد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، احمد ابوالغیط پیش بینی کرد که هزینه برقراری سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی بالغ بر 50 میلیارد دلار باشد.

لازم به ذکر است که "بروس ریدل" مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا و از پژوهشگران ارشد موسسه بروکینگز هزینه سازش در خاورمیانه را 70 میلیارد دلار بر آورد کرده که باید 20 میلیارد دلار آن به عنوان کمک نظامی در اختیار اسرائیل قرار بگیرد.

وزیر خارجه مصر با بیان این مطلب افزود: سازش میان فلسطین و اسرائیل نه تنها به نفع این دو بلکه به نفع تمام منطقه است.

ابوالغیط همچنین گفت: تک روی آمریکا در دوره اخیر برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل و به حاشیه راندن اتحادیه اروپا روند مذاکرات سازش را تضعیف می کند و این در حالی است که 70 درصد از حمایت های تشکیلات خودگردان فلسطین توسط اتحادیه اروپا صورت می گیرد.

مذاکرات مستقیم سازش پنجشنبه هفته گذشته با حضور ابومازن، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" پادشاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن آغاز شد.

دور بعدی مذاکرات 23 شهریور در شرم الشیخ مصر با حضور ابومازن، نتانیاهو و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برگزار شود.