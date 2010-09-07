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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

مازنی ها 550 میلیون ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: مردم نوعدوست استان 550 میلیون ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از حضور حماسی مردم نوعدوست استان در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت از قیام ملت مظلوم و مسلمان فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم اشغالگر غاصب و استکبار جهانی تشکر کرد.

وی گفت: مردم خیر اندیش مازندران برای حمایت از آسیب زدگان سیل پاکستان مبلغ 386 میلیون ریال کمکهای نقدی و غیرنقدی انسان دوستانه خود را تحویل پایگاه های کمیته امداد کرده اند.

وی افزود: در راهپیمایی روز قدس مردم مازندران مبلغ 164میلیون ریال برای کمک به مردم مظلوم و مسلمان فلسطین و غزه به پایگاه های امداد کمک نقدی اهدا کردند.
کد مطلب 1147562

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