به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ژاپن که از جمله تیم‌های برتر آسیاست، برای حضوری پرقدرت در بازی‌های ساحلی قاره کهن برگزاری دیدار دوستانه با ملی پوشان کشورمان را در دستور کار دارد.

براساس دعوتنامه فدراسیون فوتبال ژاپن دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال ساحلی این کشور برابر ملی پوشان کشورمان در آبان ماه سالجاری در ساحل شهر اوکیناوا برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ژاپن در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی در منطقه آسیا در بازی نیمه نهایی ایران راشکست داد و مانع از حضور تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام جهانی 2009 امارات شد.

تیم فوتبال ساحلی کشورمان در حال حاضر بصورت پاره وقت با هدایت مرتضی دهرویه تمرینات خود را پیگیری می کند. مسئولان کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال مدعی‌اند به دنبال گزینه‌ای برای هدایت این تیم هستند اما تلاش آنها برای انتخاب مربی جدید تا به امروز نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.