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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

عبدالرحمان العطیه :

روابط ما با ایران تاریخی است/ لزوم حل دیپلماتیک موضوع هسته ای تهران

روابط ما با ایران تاریخی است/ لزوم حل دیپلماتیک موضوع هسته ای تهران

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با بیان اینکه روابط این شورا با ایران تاریخی است بر ضرورت حل دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالرحمان العطیه در پایان نشست شورای همکاری خلیج فارس در جده اظهار داشت: روابط ما با ایران تاریخی است و ایران همسایه ماست و ما دارای منافعی مشترک هستیم که تجارت موجود میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] و ایران یکی از آنها است.

وی با بیان این مطلب افزود: روابط ما و ایران مبتنی بر احترام متقابل و بدون آسیب رساندن به حاکمیت یا امنیت طرفین است و ما به این روابط تاریخی احترام می گذاریم.

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست خود از آغاز مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

در این بیانیه ابراز امیدواری شده که مذاکرات سازش به حل و فصل مسائل اصلی مورد مناقشه از جمله قدس، آوارگان فلسطینی، شهرکها، آبها و مرزها و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف شود.

در ادامه بیانیه بر حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از احیای حقوق فلسطینی ها و ضرورت ایجاد وحدت ملی در فلسطین تاکید شده است.

در بخش دیگر بیانیه از تلاش های بین المللی برای حل موضوع برنامه هسته ای ایران از راه های دیپلماتیک استقبال و ابراز امیدواری شده است که ایران به این تلاش ها پاسخ گوید.

کد مطلب 1147580

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