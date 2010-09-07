روابط ما با ایران تاریخی است/ لزوم حل دیپلماتیک موضوع هسته ای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالرحمان العطیه در پایان نشست شورای همکاری خلیج فارس در جده اظهار داشت: روابط ما با ایران تاریخی است و ایران همسایه ماست و ما دارای منافعی مشترک هستیم که تجارت موجود میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] و ایران یکی از آنها است.

وی با بیان این مطلب افزود: روابط ما و ایران مبتنی بر احترام متقابل و بدون آسیب رساندن به حاکمیت یا امنیت طرفین است و ما به این روابط تاریخی احترام می گذاریم.

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست خود از آغاز مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

در این بیانیه ابراز امیدواری شده که مذاکرات سازش به حل و فصل مسائل اصلی مورد مناقشه از جمله قدس، آوارگان فلسطینی، شهرکها، آبها و مرزها و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف شود.

در ادامه بیانیه بر حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از احیای حقوق فلسطینی ها و ضرورت ایجاد وحدت ملی در فلسطین تاکید شده است.

در بخش دیگر بیانیه از تلاش های بین المللی برای حل موضوع برنامه هسته ای ایران از راه های دیپلماتیک استقبال و ابراز امیدواری شده است که ایران به این تلاش ها پاسخ گوید.