زمینه افزایش 30 درصدی بهره وری در بخش کشاورزی باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حشمت الله نظری ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان زنجان افزود: می توان با کاهش بروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به کارها در بخش اداری به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با همت مضاعف، کار مضاعف جامه عمل پوشاند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته اهمیت ویژه ای به بخش کشاورزی می دهند، تصریح کرد: با توجه به اینکه این بخش تأمین کننده منابع غذایی بوده و از اهمیت فوق العاده ای در مجامع بین المللی برخوردار است.

نظری افزود: نیاز کشور به توسعه این بخش وظیفه ما را سنگین تر می کند، به همین خاطر همه نگاهها به این است که بانک کشاورزی بتواند دراین راستا گام های مؤثری بردارد.

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی کشور، افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را مسئولیتی سنگین تر نسبت به سایر حوزه ها دانست و گفت: در برنامه چهارم توسعه تاکید دولت بر افزایش کیفیت و کمیت تولیدات محصولات کشاورزی به عنوان تامین کننده منابع غذایی کشور بود و در زمان حاضر نیز مسئولان این بخش در تلاش برای افزایش سهم و مسئولیت خود در برنامه پنجم توسعه هستند.

نظری به وجود امکانات فراوان و مناسب در بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و افزود: ایران برغم داشتن منابع اقلیمی بسیار متفاوت و زمینهایی مرغوب با سایر کشورها با مشکل کم آبی مواجه است.

وی ادامه داد: باید با صرفه جویی و مدیریت صحیح، برای استفاده حداکثری از ظرفیت های کشاورزی برنامه ریزی و تلاش مضاعف کرد.