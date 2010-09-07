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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

نوروزی:

احداث آزادراه شیراز - اصفهان در اولویت کار قرار دارد

احداث آزادراه شیراز - اصفهان در اولویت کار قرار دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان فارس گفت: شروع پروژه آزادراه شیراز - اصفهان در اولویت آغاز عملیات آزادراه ها در کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص موارد قانونی تفاهم نامه آزادراه شیراز - اصفهان گفت: این تفاهم نامه در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی به صورت "50 درصد، 50 درصد" در دو قطعه 105 کیلومتری شامل قطعه اول شیراز - سده و قطعه دوم سده - ایزد خواست صورت گرفته و در هیئت دولت نیز تصویب شده است.

مدیر کل راه و ترابری فارس در مورد زمان آغاز این پروژه ادامه داد: به زودی این آرزوی دیرینه از طریق هیئت دولت به وزارت راه و ترابری ابلاغ خواهد شد و مراسم آغاز عملیات این پروژه با حضور مقام عالی وزارت راه و ترابری، استاندار فارس و مجمع نمایندگان استانی و دیگر مسئولین کشوری و محلی برگزار می شود وشروع این پروژه در اولویت پروژه های دیگر قرار گرفته است. 

تبدیل مسیر شیراز - اصفهان به آزادراه یکی از آرزوهای دیرین مردم استان فارس به شمار می رود که با تحقق پروژه، فارس از اولین آزادراه خود برخوردار خواهد شد.

کد مطلب 1147586

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