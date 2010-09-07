احداث آزادراه شیراز - اصفهان در اولویت کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص موارد قانونی تفاهم نامه آزادراه شیراز - اصفهان گفت: این تفاهم نامه در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی به صورت "50 درصد، 50 درصد" در دو قطعه 105 کیلومتری شامل قطعه اول شیراز - سده و قطعه دوم سده - ایزد خواست صورت گرفته و در هیئت دولت نیز تصویب شده است.

مدیر کل راه و ترابری فارس در مورد زمان آغاز این پروژه ادامه داد: به زودی این آرزوی دیرینه از طریق هیئت دولت به وزارت راه و ترابری ابلاغ خواهد شد و مراسم آغاز عملیات این پروژه با حضور مقام عالی وزارت راه و ترابری، استاندار فارس و مجمع نمایندگان استانی و دیگر مسئولین کشوری و محلی برگزار می شود وشروع این پروژه در اولویت پروژه های دیگر قرار گرفته است.

تبدیل مسیر شیراز - اصفهان به آزادراه یکی از آرزوهای دیرین مردم استان فارس به شمار می رود که با تحقق پروژه، فارس از اولین آزادراه خود برخوردار خواهد شد.