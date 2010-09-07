تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از خانه فرزندان امام علی (ع) بهزیستی بیرجند با تاکید بر اینکه افراد متکنی در سطح جامعه هستند، ولی توان، ظرفیت و سرمایه خود را در راه توجه به قشر آسیب ‌پذیر صرف نمی ‌کنند، اضافه کرد: اغلب سرمایه ‌هایی که در راه خیر هزینه نمی‌ شود سبب ایجاد مشکل می ‌شود.

وی با بیان اینکه مردم نوع دوست استان خراسان جنوبی به امور اجتماعی و خیر اهتمام و توجه ویژه دارند، یادآور شد: توجه و پیشرفت، توانمندسازی و ساماندهی فرزندان بی‌ سرپرست مسئله بسیار مهمی است که به آن توجه جدی شده است.

استاندار خراسان جنوبی فعالیت و تلاش خیران در این بخش را ستود و افزود: همه توجه و زحمت اداره مراکز نگهداری از فرزندان بی‌ سرپرست و رقم زدن آینده ‌ای روشن برای آنها بر عهده خیران ‌و بهزیستی است.

رشید اقدامات انجام گرفته در راستای اشتغال، توانمندسازی، توجه به امور فرهنگی، مادی و معنوی فرزندان این مراکز را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با این اقدامات این فرزندان کمتر احسال کمبود می ‌کنند.

وی تصریح کرد: همه وظیفه داریم به مجموعه دستگاه‌های حمایتی و خیران توجه ویژه داشته باشیم و با کمکهای مادی و معنوی آنها را یاری کنیم.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز گفت: یکی از نقاط قوت دولت عدالت محور نهم و دهم، کم کردن فاصله بین مردم و مسئولان است که در این راستا استاندار خراسان جنوبی برای چهارمین بار میهمان فرزندان بهزیستی است.

محمد حسن اکبری ‌مطلق هدف اساسی سازمان در مراکز شبه خانواده را پرورش فرزندان سالم با تکیه بر توجه به ابعاد جسمی، روحی، اجتماعی و استقلال آنها دانست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 13 مرکز کودکان و نوجوانان در سطح استان فعال است که 170 کودک در آنها نگهداری می ‌شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی اضافه کرد: سه هزار دانش‌آموز و 300 دانشجو زیر پوشش سازمان بهزیستی استان هستند که این نشان می‌دهد به مقوله تحصیلی فرزندان خانواده‌های زیر پوشش و فرزندان بی ‌سرپرست توجه جدی می ‌شود.

اکبری ‌مطلق اضافه کرد: مشارکت مردم در اداره امور بهزیستی بسیار مناسب است به طوری که 300 مرکز این سازمان توسط بخش غیر دولتی اداره می‌شود و یک‌هزار و 500 فرصت شغلی پایدار ایجاد شده است.

وی افزود: مشکل مسکن جامعه هدف بهزیستی تا 90 درصد برطرف شده است و از محل تسهیلات اشتغالزایی سفر سوم دولت به استان نیز امیدواریم بتوانیم گام‌های اساسی برداریم.