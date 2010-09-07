مصدومیت شدید عبدی و پیروزی در دو دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدی در مسابقه روز دوشنبه راه آهن برابر شیرین فراز کرمانشاه در اثر برخورد با بازیکن حریف از ناحیه ابرو دچار شکستگی و خونریزی شد و به بیمارستان منتقل شد.

مهاجم تیم فوتبال راه آهن شهرری در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفت و خونریزی شدید ابرویش با هفت بخیه مداوا شد اما به احتمال زیاد در بازی با ملوان انزلی مشکلی برای همراهی تیم نخواهد داشت.

همچنین در این دیدار تدارکاتی رسول کربکندی سرمربی راه آهن عملکرد هافبک بلغاری که در چند روز گذشته در تمرینات این تیم شرکت کرده، را نپسندید اما هافبک برزیلی که در دیدار با شیرین فراز کرمانشاه یک نیمه بازی کرد قرار است در بازی مقابل شهرداری بندرعباس مورد استفاده قرار گیرد تا سرمربی راه آهن نظر نهایی اش را درباره این بازیکن اعلام کند.

از سوی دیگر تیم فوتبال راه آهن عصر روز دوشنبه در دیدار تدارکاتی با نتیجه 2 بر صفر از سد شیرین فراز کرمانشاه گذشت. رودریگو لوپز و امین متوسل زاده گل‌های راه آهن را در این بازی به ثمر رساندند.

این تیم که روز دوشنبه هم با نتیجه 4 بر صفر و با گل‌های میثم‌آقائی، امین ‌متوسل‌زاده، رودریگولوپز‌ و بهادرعبدی‌ از سد گسترش‌فولاد ‌تبریز عبور کرده بود، سه شنبه شب در سومین بازی تدارکاتی به مصاف تیم شهرداری بندرعباس می‌رود.

دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن شهرری و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 17:15 دقیقه روز شنبه بیستم شهریورماه در ورزشگاه اکباتان برگزار می‌شود.