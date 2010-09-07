خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی محمد علیپور سرپرست فدراسیون انجمن های ورزشی، محمدرضا تقی پور به عنوان سرپرست خزانه داری و محمد مرادی و مرتضی ململی به ترتیب به عنوان سرپرست انجمن های ورزشی استانهای مرکزی و قزوین منصوب شدند.

ارومیه میزبان شمشیربازان نوجوان و جوان

رقابتهای شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور از روز 25 شهریور و به مدت پنج روز به صورت تیمی و انفرادی در سه اسلحه سایر، اپه و فلوره در سالن جهان پهلوان تختی ارومیه برگزار می شود.

گلستان میزبان مربی پاکستانی کریکت شد

" هاجر سرور" مربی زن پاکستانی در ادامه سفرهایش برای توسعه و ارتقا سطح فنی کریکت در ایران در حال حاضر در گلستان به سر می برد و تا روز 23 مهرماه به استان های زنجان ، اصفهان ، مازندران ، بوشهر و هرمزگان سفر می کند.