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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

خبرهای کوتاه ورزشی

خبرهای کوتاه ورزشی

خبرهایی از انتصاب در فدراسیون انجمن های ورزشی، مسابقات شمشیربازی و میزبانی گلستان از مربی پاکستانی کریکت را در خبرگزاری مهر می خوانید.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی محمد علیپور سرپرست فدراسیون انجمن های ورزشی، محمدرضا تقی پور به عنوان سرپرست خزانه داری و محمد مرادی و مرتضی ململی به ترتیب به عنوان سرپرست انجمن های ورزشی استانهای مرکزی و قزوین منصوب شدند.

ارومیه میزبان شمشیربازان نوجوان و جوان
رقابتهای شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور از روز 25 شهریور و به مدت پنج روز به صورت تیمی و انفرادی در سه اسلحه سایر، اپه و فلوره در سالن جهان پهلوان تختی ارومیه برگزار می شود.

گلستان میزبان مربی پاکستانی کریکت شد
" هاجر سرور" مربی زن پاکستانی در ادامه سفرهایش برای توسعه و ارتقا سطح فنی کریکت در ایران در حال حاضر در گلستان به سر می برد و تا روز 23 مهرماه به استان های زنجان ، اصفهان ، مازندران ، بوشهر و هرمزگان سفر می کند.

کد مطلب 1147629

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