محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر ایران هیچ گونه مشکلی برای فروش و صادرات نفت خام ندارد، گفت: متقاضیان خرید نفت ایران انحصاری نیستند و از این رو، روند صادرات نفت به طور طبیعی در حال انجام است.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه در شرایط فعلی قیمتهای فروش نفت تابع عرضه و تقاضا در بازار نفت است، تصریح کرد: هم اکنون وضعیت تقاضا در سطح بین الملل به گونه ای است که ایران برای فروش نفت خام حتی شراط هم می گذارد.

دبیر ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با تاکید بر اینکه هیچ گونه مشکلی برای قیمت و فروش نفت خام تولیدی خود نداریم، اظهار داشت: نوسانات اخیر فروش نفت هم تابع بازار تقاضا است که این موضوع تمامی کشورها را در بر می گیرد.

در همین حال، محمدعلی خطیبی نماینده ایران در اوپک اخیرا با تکذیب کاهش صادرات نفت ایران، تعمیرات پالایشگاهها را عامل اصلی ذخیره سازی نفت عنوان کرده و به خبرنگار گفته بود: در حال حاضر با پایان یافتن دوره تعمیرات، ذخیره سازی نفت در خلیج فارس کاهش یافته است.

محمود زیرکچیان زاده مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره هم با بیان اینکه نفت ایران روی آب نمی‌ماند از طراحی برخی از پالایشگاههای هند بر مبنای نفت میادین سروش و نوروز خبر داده است.

به گزارش مهر، تا پایان برنامه چهارم توسعه ظرفیت تولید نفت خام ایران به بیش از چهار میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده که قرار است این ظرفیت تا پایان برنامه پنجم توسعه به پنج میلیون و 150 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

همچنین به استناد آخرین گزارشی رسمی منتشر شده توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تا اواسط مرداد ماه امسال تولید عملیاتی نفت خام ایران به سه میلیون و 690 هزار بشکه در روز رسیده است.