مصطفی کشکولی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای افزایش سهم ایران در تجارت جهانی گاز طبیعی به 10 درصد، گفت: در حال حاضر سهم ایران در تجارت گاز حدود یک درصد است، این در حالی است که از نظر منابع گازی دومین کشور کشور جهان هستیم.

معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه برای دستیابی به این اهداف باید چهار محور اساسی افزایش تولید و واردات گاز، مدیریت مصارف داخلی، افزایش صادرات گاز و توسعه زیرساختهای انتقال گاز مورد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: اخیرا با امضای قرارداد فازهای باقی مانده پارس جنوبی و اجرای طرح تولید 35 ماهه توسعه این فازها امکان افزایش ظرفیت تولید گاز ایران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در مرحله اول با توسعه برخی از فازها در مجموع 140 میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز کشور از این حوزه مشترک افزوده می شود، بیان کرد: با تکمیل تمامی فازهای پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور به میزان قابل توجه ای افزایش می یابد.

این مقام مسئول با اشاره به توسعه سایر میادین مستقل در کنار میادین مشترک گازی همچون میدان گازی کیش، تبیین کرد: در مجموع با توسعه این میادین تولید گاز کشور به حد قابل توجه ای می رسد که گام اول برای ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی گاز محقق خواهد شد.

کشکولی همچنین از توافق انجام شده با ترکمنستان برای افزایش واردات گاز طبیعی از این همسایه شمالی سخن گفت و بیان کرد: سال گذشته با امضای قراردادی میزان واردات سالانه گاز طبیعی از ترکمنستان به 14 میلیارد متر مکعب رسیده است.

وی از انجام مذاکرات جدید با ترکمنستان برای افزایش حجم واردات گاز از 14 به 20 میلیارد متر مکعب در سال خبر داد و اعلام کرد: به زودی این قرارداد جدید گازی بین دو کشور در این مورد امضا می شود.

به گزارش مهر، پیش بینی می شود با بهره برداری از فاز دوم خط لوله دولت آباد – سرخس حجم گاز وارداتی ایران از ترکمنستان به 14 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد. واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان از سال 1374 و به دنبال انعقاد قراردادی 25 ساله آغاز شد.



بر این اساس ترکمنستان در قالب این قرارداد متعهد شد تا صدور گاز به ایران را با قیمت ثابت و به تدریج تا سقف سالانه 8 میلیارد متر مکعب افزایش دهد، ضمن اینکه این کشور در سال 2007 میلادی نیز متعهد شد سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز به کشورمان تحویل دهد.



تاکنون این حجم صدور گاز با ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران موسوم به "کربچه – کردکوی" به طول 200 کیلومتر انجام شده است.



بر اساس قرارداد ایران و ترکمنستان، کربچه به عنوان نقطه آغاز طرح در خاک ترکمنستان و کردکوی نیز به عنوان نقطه تحویل گاز در خاک ایران مشخص شد؛ به این ترتیب واردات گاز ایران از ترکمنستان از سال 1376 آغاز شد و به تدریج تا سال 1379 به 3/3 میلیارد مترمکعب و در سالهای اخیر به بیش از 6 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

صادرات 100 میلیون متر مکعب گاز تا سال 91

به گزارش مهر، این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز در ادامه با اعلام اینکه در چهار سال گذشته تاکنون بیش از 10 هزار کیلومتر به وسعت شبکه انتقال گاز ایران اضافه شده است، اظهار داشت: با ساخت و بهره برداری از این میزان خطوط انتقال گاز ظرفیت زیرساختهای ایران برای صادرات، واردات و ترانزیت گاز طبیعی افزایش یافته است.

به گفته کشکولی ساخت خطوط لوله سرخس- سنگ بست به طول 150 کیلومتر، تکمیل خط لوله یکهزار و 800 کیلومتری ششم سراسری از عسلویه تا مرز بازرگان، ادامه خط لوله هفتم سراسری (صلح) تا مرز پاکستان به طول 300 کیلومتر از مهمترین پروزه های در دست اجرا برای افزایش ظرفیت انتقال گاز در کشور است.

معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه با اقدامات در دست اجرا پیش بینی می کنیم در مجموع تا سه سال آینده میزان صادرات گاز رشدی سه برابری داشته باشد، تاکید کرد: بر این اساس امکان صدور روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به کشورهای ترکیه، پاکستان، عراق، سوریه، برخی از کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس ایجاد خواهد شد.