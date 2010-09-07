نمایشگاه عکس "صدا، دوربین، شات" در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این نمایشگاه 45 عکس رنگی و سیاه سفید در ابعاد 30 در 40 سانتی متر از پشت صحنه سریال «آچیق قاپیلار» که توسط سیدهادی حق گو ثبت شده است، در معرض نمایش قرار دارد.



این نمایشگاه عکس در طول هفته جاری همه روزه از ساعت 16 تا 17:30 در معرض دید علاقمندان قرار دارد.



حق گو عکاس 23 ساله زنجانی است که فعالیت عکاسی خود را از سال 83 آغاز کرده و عکاسی از پشت صحنه چند فیلم را در کارنامه کاری خود دارد.



"آچیق قاپیلار" عنوان سریالی است که در ماه مبارک رمضان هر شب از شبکه اشراق زنجان پخش می شود.