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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

آیت‌الله سبحانی:

زکات فطره گندم 1500 و برنج 5500 تومان است

زکات فطره گندم 1500 و برنج 5500 تومان است

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم گفت: زکات فطره اگر با گندم محاسبه شود، 1500 تومان و اگر با برنج محاسبه شود 5500 تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله جعفر سبحانی بعداز ظهر سه شنبه در حاشیه درس تفسیر روزانه قرآن کریم در مدرسه حجتیه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام میزان زکات فطره اظهار داشت: البته کسانی که می خواهند زکات فطره خود را با گندم محاسبه کنند، اگر مبلغ بیشتری بدهند، بهتر است.

وی زکات فطره را شکر نعمت حضور در ماه مبارک رمضان دانست و خاطرنشان کرد: دو نوع شکر وجود دارد؛ یکی نماز عید فطر است که ما می‌خوانیم و خدا را شکر می‌کنیم و از طرفی هم زکات فطره می‌دهیم و با این کار به فقرا کمک می‌کنیم، که این هم شکر عملی است.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به اهمیت زکات فطره در دین مبین اسلام اظهار داشت: زکات فطره نوعی شکرگزاری است که نسبت به اعمالی که در این ماه مبارک رمضان انجام داده‌ایم پرداخت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خداوند با عنایات خویش، ما بندگان را در ضیافت خانه ماه رمضان پذیرفت و از ما هم پذیرایی شد و ما هم باید در مقابل این نعمت عظیم شاکر باشیم.
 

کد مطلب 1147669

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