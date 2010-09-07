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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۵۲

رانندگان سرویس مدارس باید گواهی صلاحیت داشته باشند

رانندگان سرویس مدارس باید گواهی صلاحیت داشته باشند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان همدان گفت: رانندگان سرویسهای مدارس باید از سازمان تاکسیرانی همدان گواهی صلاحیت رانندگی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسدالله احمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ساماندهی سرویس مدارس استان همدان گفت: داشتن معاینه فنی معتبر و بیمه کامل سرنشین برای خودروها و تاکسی های سرویس مدارس نیز الزامی است.

احمدی با بیان اینکه ایاب و ذهاب دانش آموزان استان همدان همزمان با بازگشایی مدارس ساماندهی می شود، افزود: توجه به حمل و نقل دانش آموزان مدارس و شناسایی و تایید صلاحیت اخلاقی و رفتاری رانندگان در آستانه بازگشایی مدارس ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه عقد قرار داد با رانندگان شخصی غیر از ناوگان تاکسیرانی و مینی بوس رانی با مسئولیت مدیر مراکز و اولیا دانش آموزان است، افزود: تنها خودرو های عمومی و خودروهایی که رانندگان آنها داری گواهینامه ب دو به بالا هستند، حق سرویس دهی به دانش آموزان را دارند و صلاحیت گواهینامه رانندگی آنها باید به تایید راهور استان همدان و شهرستان مورد نظربرسد .

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان همدان یادآور شد: ظرفیت بهره برداری از خودروها بر اساس استانداردهای راهور خواهد بود و میزان دریافت مبلغ کرایه با توجه به ظرفیت و موقعیت شهرستان ها توسط ستاد ساماندهی شهرستان ها تعیین می شود.

کد مطلب 1147671

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