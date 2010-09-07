رانندگان سرویس مدارس باید گواهی صلاحیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسدالله احمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ساماندهی سرویس مدارس استان همدان گفت: داشتن معاینه فنی معتبر و بیمه کامل سرنشین برای خودروها و تاکسی های سرویس مدارس نیز الزامی است .

احمدی با بیان اینکه ایاب و ذهاب دانش آموزان استان همدان همزمان با بازگشایی مدارس ساماندهی می شود، افزود: توجه به حمل و نقل دانش آموزان مدارس و شناسایی و تایید صلاحیت اخلاقی و رفتاری رانندگان در آستانه بازگشایی مدارس ضروری است .

وی با تاکید بر اینکه عقد قرار داد با رانندگان شخصی غیر از ناوگان تاکسیرانی و مینی بوس رانی با مسئولیت مدیر مراکز و اولیا دانش آموزان است، افزود: تنها خودرو های عمومی و خودروهایی که رانندگان آنها داری گواهینامه ب دو به بالا هستند، حق سرویس دهی به دانش آموزان را دارند و صلاحیت گواهینامه رانندگی آنها باید به تایید راهور استان همدان و شهرستان مورد نظربرسد .