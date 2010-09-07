17 چاپخانه در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه صنعت چاپ و نشر خراسان جنوبی تصریح کرد: هم اکنون در این استان بیش از 17 چاپخانه در حال فعالیت هستند که این رقم از لحاظ کمی، قابل قبول است.

وی اظهارداشت: باید مجموعه مدیران و دست اندرکاران حوزه چاپ استان شرایط مستمری برای ارتقای سطح آموزشی فعالان این عرصه فراهم کنند.

مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی با بیان اینکه صنعت چاپ یکی از کارهای ظریف، حساس و موثر است، تاکید کرد: باید به واسطه نوع عملکرد این صنعت تلاش شود که فعالان این عرصه از اطلاعات و تکنولوژی جدید روز دنیا فاصله نگیرند.

وی خطاب به فعالان عرصه چاپ استان خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های گروهی، اطلاع رسانی مناسب و مستمر از وضعیت صنعت چاپ استان می تواند از جمله راهکارهایی باشد که سطح کیفی آثار چاپ شده در استان را ارتقا دهد.

مطهری فر در پایان ضمن تقدیر از پیشکسوتان این عرصه خاطرنشان کرد: خوشبختانه توانسته‌ ایم با کمک پیشکسوتان صنعت چاپ، این صنعت را در خراسان جنوبی گسترش دهیم و تلاش‌های آنها امروز این صنعت ما را بیمه کرده است.

در ادامه این مراسم از کارگران نمونه صنعت چاپ خراسان جنوبی با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان تجلیل شد.

همچنین از ابراهیم عرب به عنوان پیشکسوت در این عرصه و از چاپخانه گلرو به عنوان واحد نمونه چاپ خراسان جنوبی تجلیل شد.