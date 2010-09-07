ایران از واردات بنزین بی نیاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت امروز سه شنبه این خبر را در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح، تولید روزانه بنزین به 66 و نیم میلیون لیتر افزایش یافت.

سید مسعود میرکاظمی با یادآوری اینکه پیش از این امکان تولید روزانه 44 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاههای نفت داخلی فراهم شده بود، تصریح کرد: برای تامین مصارف داخلی نیاز به واردات روزانه 20 میلیون لیتر بنزین از خارج از کشور بوده است.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه به دنبال شیطنت برخی از قدرتهای غربی، تحریمها و افزایش قیمت فروش بنزین طرح افزایش تولید بنزین در برخی از واحدها آغاز شده است، توضیح داد: از 20 روز پیش گذشته تاکنون در واحدها طرح افزایش تولید بنزین شروع شد که سرانجام توانستیم در هفته اخیر روزانه 66.5 میلیون لیتر بنزین تولید کنیم.



اخبار تکمیلی در خصوص جزئیات افزایش تولید بنزین کشور به زودی منتشر می شود.

