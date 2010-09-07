1.5 میلیون لیتر انواع عرقیات گیاهی در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مهناز حیدری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آذربایجان غربی مقام نخست کشور در تولید عرقیات گیاهی را به خود اختصاص داده، افزود: هم اکنون نیز فصل تهیه عرق بادرنجبویه در استان آغاز شده است.

وی گیاه بادرنجبویه را یکی ازگیاهان دارویی شناسایی شده در استان عنوان کرد و بیان داشت: این گیاه در مناطق مختلف استان بویژه در شهرستان ارومیه کشت می شود.

کارشناس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تهیه عرق این گیاه را یکی از سنتهای قدیمی خانواده ها در سطح استان دانست و خاطر نشان کرد: عرق بادرنجبویه دارای ترکیبات ضد باکتری و آرامبخش است و در تنظیم ضربان قلب موثر خواهد بود.

به گفته ی حیدری عرق گیری از گیاه بادرنجبویه اغلب توسط بانوان و به صورت سنتی انجام می شود.

700 گونه گیاهی دارویی در آذربایجان غربی تا کنون شناسایی شده که از این تعداد گونه گیاه دارویی 140 گونه به صورت سنتی در استان استفاده می شود که در بین این گیاهان دارویی 200 گونه می تواند در دامپزشکی کاربرد داشته باشد.