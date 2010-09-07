نخبگان مقیم خارج کشور برای شرکت در جشنواره فن آفرینی زاگرس شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسلم حدیدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کمیته روابط بین الملل در جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس به منظور گسترش فضای تعامل و هم اندیشی کارآفرینان و فن آفرینان با یکدیگر و به طور کلی برای برقراری ارتباط هرچه بیشتربا نخبگان حوزه صنعت و دانشگاه داخل و خارج از کشور تشکیل گردید.

وی افزود: در این راستا شناسایی، معرفی و دعوت از نخبگان صنعت و دانشگاه که مقیم خارج از کشور بوده و در حوزه های فن آفرینی و کارآفرینی از چهره های شاخص می باشند در دستور کار این کمیته قرار گرفته است و علاوه بر این مسئولیت مکاتبات و اطلاع رسانی برنامه های جشنواره به زبان انگلیسی قبل و در زمان برگزاری جشنواره به عهده این کمیته می باشد.

حدیدی تصریح کرد: شناسایی و معرفی نخبگان دانشگاه و صنعت استان های غربی که هم اکنون مقیم خارج از کشور هستند، انجام مکاتبات داخلی و بین المللی، انعکاس اخبار جشنواره به زبان انگلیسی، تهیه کتابچه معرفی نخبگان و کارآفرینان صنعت و دانشگاه استان های غربی( مقیم خارج از کشور) از جمله اقدامات صورت گرفته در کمیته روابط بین الملل است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مکاتبات و پیگیری های لازم هنوز به مراحل نهایی نرسیده است فهرست اولیه ی اسامی نخبگان تدوین و مابقی مراحل در دست اقدام است.

حدیدی اظهارداشت: عمده ترین برنامه های کمیته مربوط به قبل از شروع جشنواره می باشد هر چند که در خلال برگزاری جشنواره کماکان ارتباطات و مکاتبات بین المللی، اطلاع رسانی بین المللی و ... از سوی کمیته انجام خواهد شد.

مسوول کمیته روابط بین الملل جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس خاطر نشان کرد: این کمیته با هدف پربارتر نمودن فضای جشنواره و استفاده از تجربیات و مساعدت نهایی نهاد ها و دستگاه های مرتبط، مکاتباتی با تعدادی از سازمان ها و ارگان ها نظیر بنیاد توسعه کارآفرینی، یونسکو، دانشگاه های منطقه، استانداری، اتاق بازرگانی و ... انجام داده است.