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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۰۷

نخبگان مقیم خارج کشور برای شرکت در جشنواره فن آفرینی زاگرس شناخته شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته روابط بین الملل جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس از شناسایی نخبگان دانشگاه و صنعت استانهای غربی که هم اکنون در خارج از کشور مقیم هستند، برای شرکت در این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسلم حدیدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کمیته روابط بین الملل در جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس به منظور گسترش فضای تعامل و هم اندیشی کارآفرینان و فن آفرینان با یکدیگر و به طور کلی برای برقراری ارتباط هرچه بیشتربا نخبگان حوزه صنعت و دانشگاه داخل و خارج از کشور تشکیل گردید.

وی افزود: در این راستا شناسایی، معرفی و دعوت از نخبگان صنعت و دانشگاه که مقیم خارج از کشور بوده و در حوزه های فن آفرینی و کارآفرینی از چهره های شاخص می باشند در دستور کار این کمیته قرار گرفته است و علاوه بر این مسئولیت مکاتبات و اطلاع رسانی برنامه های جشنواره به زبان انگلیسی قبل و در زمان برگزاری جشنواره به عهده این کمیته می باشد.

حدیدی تصریح کرد: شناسایی و معرفی نخبگان دانشگاه و صنعت استان های غربی که هم اکنون مقیم خارج از کشور هستند، انجام مکاتبات داخلی و بین المللی، انعکاس اخبار جشنواره به زبان انگلیسی، تهیه کتابچه معرفی نخبگان و کارآفرینان صنعت و دانشگاه استان های غربی( مقیم خارج از کشور) از جمله اقدامات صورت گرفته در کمیته روابط بین الملل است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مکاتبات و پیگیری های لازم هنوز به مراحل نهایی نرسیده است فهرست اولیه ی اسامی نخبگان تدوین و مابقی مراحل در دست اقدام است.

حدیدی اظهارداشت: عمده ترین برنامه های کمیته مربوط به قبل از شروع جشنواره می باشد هر چند که در خلال برگزاری جشنواره کماکان ارتباطات و مکاتبات بین المللی، اطلاع رسانی بین المللی و ... از سوی کمیته انجام خواهد شد.

مسوول کمیته روابط بین الملل جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس خاطر نشان کرد: این کمیته با هدف پربارتر نمودن فضای جشنواره و استفاده از تجربیات و مساعدت نهایی نهاد ها و دستگاه های مرتبط، مکاتباتی با تعدادی از سازمان ها و ارگان ها نظیر بنیاد توسعه کارآفرینی، یونسکو، دانشگاه های منطقه، استانداری، اتاق بازرگانی و ... انجام داده است.

کد مطلب 1147679

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