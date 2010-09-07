نخستین یادواره شهدای روحانی همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام علی مراد کیانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست اعضای کمیته فرهنگی یادواره شهدای روحانی همدان با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا در زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای روحانی تاثیرگذار است، گفت: باید با برنامه ریزی و هماهنگی مناسب این آیین را به شکل گسترده و باشکوه برگزار کرد .

وی اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدای روحانی موجب شناسایی بیشتر روحانیان و نقش ارزنده آنان در هشت سال دفاع مقدس است .

کیانی خاطرنشان کرد: یادواره شهدای روحانی همدان پنجم آبان ماه در مسجد مهدیه در قالب پنج کمیته‌برگزار می‌شود که این کمیته‌ها باید در تمام برنامه‌ها حضور فعال داشته باشند .

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای روحانی، دیدار با خانواده شهدای روحانی در قالب پنج تیم و اطلاع رسانی و نام گذاری یکی از خیابان ها یا مراکز فرهنگی به نام شهدای روحانی را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این یادواره عنوان کرد .