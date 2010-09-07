تکذیب خبر حمله قلبی رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: تعجب آور است در حالی که رئیس مجلس هفته گذشته و این هفته در مراسم های متعددی در قم و تهران شرکت کرده و حتی در برخی از این برنامه ها (مانند نماز جمعه قم ) سخنرانی داشته اند، برخی رسانه ها اقدام به انتشار اخباری نادرست می کنند.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از رسانه ها خواست در انتشار اینگونه اخبار دقت بیشتری شود.

به گزارش مهر، درپی عدم حضور علی لاریجانی در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری و عدم سخنرانی وی در برنامه های این هفته خود، از جمله ضیافت افطار دیدار با خبرنگاران، برخی پایگاه‌های اینترنتی امروز اخباری مبنی بر "سکته قلبی وی در هنگام افطار به دلیل فشارهای عصبی و روحی ناشی از کار" منتشر کردند که ساعاتی پیش خبرگزاری مهر این شایعه را تکذیب کرد.