اتهامات فتح علیه ایران بی اساس است/ابومازن نماینده ملت فلسطین نیست

"خلیل ابولیله" از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) درباره موج اتهامات ناجوانمردانه و ناروای برخی مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین از جمله ابومازن رئیس و محمود الهباش وزیر اوقاف دولت انتصابی وی علیه جمهوری اسلامی ایران و این ادعا که تهران در مسئله فلسطین دخالت می کند و ادعای کودتای حماس با حمایت ایران گفت : این اتهامات هیچ پایه و اساسی ندارد و با واقعیتها و حقایق منافات دارد، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران رویکرد و مواضع صادقانه و درستی در قبال مسئله فلسطین دارند و تمام توان و امکانات خود را برای آزادی قدس از چنگال صهیونیستها به کار گرفته و حتی در این راه متحمل هزینه های سنگینی شده اند.



وی افزود : بار دیگر برای همه این حقیقت را روشن می کنیم که جنبش مقاومت اسلامی یک جنبش مشروع است که با شرکت در انتخابات سالم رای اعتماد ملت فلسطین را به دست آورد تا رهبری آنها را در رویارویی با دشمن صهیونیستی به عهده گیرد، در نتیجه این اتهام که حماس دست به کودتا زده و نامشروع است، هیچ پایه و اساسی ندارد.بنابراین همه باید این حقایق را بدانند و از نسبت دادن اتهامات بی اساس بپرهیزند.



ابولیله تصریح کرد : ما بر نقش مثبت و منحصر به فرد و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین تاکید می کنیم و بر هیچ کس پوشیده نیست که امام خمینی رحمه الله پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبارک، سفارت رژیم صهیونیستی را در تهران تعطیل و به جای آن سفارت فلسطین را باز کرد که در آن زمان سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) و جنبش فتح مبارزات ملت فلسطین را رهبری می کردند، بنابراین اتهاماتی که امروز علیه ایران مطرح می کنند، هیچ پایه و اساسی ندارد.



وی درباره ادعاهای محمود الهباش وزیر اوقاف دولت انتصابی ابومازن به اینکه ملت فلسطین، ایران را قیم خود قرار نداده اند و ابومازن هم نماینده قانونی و مشروع ملت فلسطین است، گفت : ایران خواهان قیمومیت و دخالت در مسئله فلسطین نیست، بلکه دفاع از ملت فلسطین و مبارزات مشروع آنها را وظیفه انسانی و اخلاقی خود می داند و در این راه تمام توان و تلاش و امکانات خود را برای آزادی مسجدالاقصی به کار گرفته است، بنابراین حمایت از مسئله فلسطین و تلاش برای آزادی مسجدالاقصی قیمومیت و دخالت نیست، بلکه یک وظیفه دینی و انسانی است که همه کشورهای اسلامی و عربی باید برای دفاع از مقدسات اسلامی که تحت سلطه و اشغالگری رژیم صهیونیستی است، به آن عمل کنند.



ابولیله خاطر نشان کرد : بنابراین با توجه به این حقیقت که دشمن صهیونیست تمام سرزمین فلسطین را اشغال کرده و مقدسات اسلامی را مورد بی حرمتی قرار می دهد، اتهامات مقامات تشکیلات خودگردان علیه ایران مغایر با اصول اخلاقی و انسانی و کاملا بی اساس است و وضعیت کنونی سرزمین فلسطین مستلزم آن است تا همه کشورهای اسلامی و عربی همانند ایران به وظیفه خود در حمایت از مقدسات اسلامی و حقوق ملت فلسطین عمل کنند.



از این مقام حماس پرسیده شد : ابومازن جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در مسئله فلسطین متهم کرد و خود را نماینده قانونی ملت فلسطین خواند و به نوعی به مذاکرات سازش با اشغالگران قدس مشروعیت بخشید، موضع حماس در برابر این اتهامات و موضع ابومازن چیست؟



ابولیله خاطر نشان کرد : ابومازن رئیس منتخب فلسطین بود، اما مدت ریاست وی بر اساس قانون اساسی به پایان رسیده و اکنون مشروعیت ندارد در نتیجه او نمی تواند به نام ملت فلسطین حرف بزند و به نمایندگی از آنها تصمیم بگیرد، زیرا ملت فلسطین هرگز به هیچ کس برای مذاکرات سازش با اشغالگران قدس اختیار و وکالت نداده است.



این عضو مطرح حماس تصریح کرد : ملت فلسطین به خوبی می داند که مذاکرات سازش به نتیجه ای که مد نظر صهیونیستهاست و به زیان حقوق و آرمانهای مشروع فلسطینی ها منجر خواهد شد و اگر توافقی میان ابومازن و دشمن صهیونیست در این مذاکرات به دست آید قطعا به معنای عقب نشینی از حق بازگشت آوارگان ، اعتراف به یهودی بودن رژیم صهیونیستی که نتانیاهو درخواست کرده و همچنین به رسمیت شناختن شهرکهای صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری خواهد بود و در نتیجه دیدگاه و نظر صهیونیستها درباره مناقشه عملی خواهد شد که حتی کودکان فلسطینی هم با چنین مذاکرات و نتایج خطرناک آن موافق نیستند.

خاطر نشان می شود اتهام زنی ناروای مقامات تشکیلات خودگردان و فتح علیه جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن حمایتهای بی دریغ ملت ایران از مبارزات بر حق و مشروع ملت فلسطین و تحمل فشارهای ظالمانه غرب در این زمینه، همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مواضع صهیونیستی آمریکایی پسند آنها علیه کشورمان اسامی القواسمی سخنگوی جنبش فتح در اظهاراتی بی اساس مدعی شده است ائتلاف ایران و جنبش حماس امنیت منطقه ای عربی را تهدید می کند.



این مقام جنبش فتح با حمایت از ادعاهای واهی اماراتی ها درباره جزایر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی و حاکمیت ابدی کشورمان بر آن جزایر ادعا کرد: ایران که بخشهایی از اراضی عربی را اشغال کرده است و در سال 1985 از اسرائیل سلاح های کشتار جمعی خریداری کرده است، تلاش می کند در بسیاری از مناطق عربی اختلافات طایفه ای و نژادی را برانگیزد و این کشور خیر و صلاح ملت فلسطین را نمی خواهد.