سهم صادرات کالا در بخش تعاون قم 12 هزار دلار بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا جوانمردی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح همزمان 10 پروژه بخش تعاون که در محل شرکت تعاونی گرانول معصوم قم برگزار شد، با اشاره به هزار و 970 شرکت تعاونی به ثبت رسیده در استان قم بیان داشت: این تعداد شرکت تعاونی با میزان اشتغال‌زایی 15 هزار 253 نفر، 163 هزار عضو و حجم سرمایه‌گذاری 3794 میلیارد ریال می‌باشند که از محل تعدادی از این شرکت‌های تعاونی که غالبا شرکت‌های تعاونی صنایع دستی بوده‌اند در هشت ماه گذشته 12 هزار دلار ارز وارد استان شده است.



بیشترین سهم مربوط به تعاونی‌های مسکن



وی سهم تعاونی‌های مسکن را از تعداد کل شرکت‌های تعاونی به ثبت رسیده در استان 28 درصد عنوان کرد و افزود: بخش کشاورزی 18 درصد، بخش صنعت و معدن 21.5 درصد، بخش خدمات که عموما حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود 17.8 درصد و حوزه توزیعی و تأمین نیاز اولیه تولیدکنندگان 13.7 درصد از سهم کل تعداد تعاونی‌های استان را در بر می‌گیرند.



جوانمردی، سهم اشتغال‌زایی در بخش شرکت‌های تعاونی مسکن را به دلیل توسعه این بخش در چند سال اخیر در استان قم چشم‌گیر و 36.5 درصد بیان کرد و افزود: شرکت‌های تعاونی بخش کشاورزی 16.2 درصد، صنعت و معدن 22.8 درصد، خدمات 16.5 درصد و توزیعی 8.1 درصد سهم اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.



مدیرکل تعاون استان قم راه اندازی سیستم ثبت شرکت‌ها و سامانه هوشمند نظارتی بر امور مالی و اعتباری شرکت‌های تعاونی را از گام‌های مهم اداره کل تعاون استان قم برشمرد و اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال 77 درخواست ثبت شرکت تعاونی داشته‌ایم که از این تعداد 50 مورد به ثبت رسیده‌اند که این تعداد شرکت تعاونی 627 فرصت شغلی را در استان ایجاد نموده‌ است.



در پنج ماه گذشته 84 شرکت تعاونی غیرفعال در قم فعال شد



وی در خصوص فعال کردن شرکتهای تعاونی غیرفعال گفت: در سال‌های گذشته تعدادی از شرکت‌های تعاونی استان به دلایلی از جمله عدم تأمین مالی، ضعف مدیریتی، رکود بازار، مشخص نبودن اهداف شرکت و ... غیر فعال شده بودند که با اقدامات انجام گرفته از سوی اداره کل تعاون استان در پنج ماه اخیر 84 شرکت فعال سازی شده و به حوزه شرکت‌های تعاونی فعال پیوسته‌اند و از محل آنها 624 نفر دارای شغل شده‌اند.