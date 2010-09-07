"شرط ضمن عقد موقت" به لایحه حمایت از خانواده افزوده شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر این اساس در واقع علاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند.

بنا براین گزارش کمیسیون قضایی مجلس بندی به ماده 22 اضافه کرده است که طبق آن اگر زوجه یا حتی زوج در هنگام ازدواج موقت شرط ضمن عقد برای ثبت این ازدواج را داشته باشند این ثبت الزامی خواهد بود.

بنا بر این گزارش هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته درپی بحث های مکرر و بی سرانجام در صحن علنی مجلس برسر موضوع ثبت ازدواج موقت ، لایه حمایت از خانواده را برای بررسی بیشتر مواد جنجالی 22 ، 23 و 24 این لایحه به کمیسیون قضایی پس فرستاد .