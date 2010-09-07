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۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۴۷

جلالی خبر داد :

پاسخ وزیر دفاع به دو نماینده در کمیسیون امنیت ملی مجلس

پاسخ وزیر دفاع به دو نماینده در کمیسیون امنیت ملی مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه امروز کمیسیون وزیر دفاع حضور یافت و به سئوال دو تن از نمایندگان پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، کاظم جلالی توضیح داد : در این جله مهدی سنایی نماینده نهاوند از وزیر دفاع پرسید علت تاخیر ده ساله تعاونی سپاه نهاوند در زمینه تکمیل کارهای شهرک امام سجاد نهاوند چیست؟ که با توجه به پاسخ وزیر مقرر شد اقداماتی صورت پذیرد و نهایتا این نماینده قانع شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه سئوال نماینده پاکدشت از وزیر دفاع مطرح شد. سئوال وی این بود که دلایل تاخیر تعیین تکلیف روستای چنگی پاکدشت چیست؟ وزیر پاسخ داد و مقرر شد همه نوع خدمات رسانی به اهالی این روستا انجام شود و نماینده سئوال کننده قانع شد.

جلالی گفت: همچنین در این جلسه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر و موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن به تصویب رسید.

کد مطلب 1147708

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