مصوباتی از مجلس هفتم که دولت هیچگاه اجرا نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت در زمینة تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را در فاصله مهرماه 1387 تا پایان اسفندماه 1388 مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره بررسی‌های خود، اعلام کرد: نتیجه بررسی انجام شده نشان می‌دهد، از مجموع 195 موردی که تکلیف تصویب آیین‌نامه یا تصویبنامه برای دولت در قوانین مصوب مجلس هفتم مقرر شده بود، دولت در 115 مورد به تکلیف خود عمل کرده است. همچنین تصویب آیین‌نامه یا مصوبه برای برخی از قوانین، به دلایلی سالبه به انتفای موضوع شده است؛ به این ترتیب که به عنوان نمونه، دیگر برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز قوانین بودجه سال‌های پیشین محملی وجود ندارد.

همچنین از مجموع 112 موردی که قانونگذار برای تصویب آیین‌نامه‌ یا مصوبه مهلت تعیین کرده است، دولت صرفاً در 6 مورد در مهلت قانونی تکلیف خود را به انجام رسانده است. در 58 مورد خارج از مهلت اقدام کرده و در 48 مورد نیز تا پایان سال 1388 هیچ اقدامی صورت نداده است. همچنین از مجموع 83 موردی که قانونگذار برای تصویب آیین‌نامه یا مصوبه مهلت مقرر نکرده است، دولت در 51 مورد اقدام لازم را انجام داده و در 32 مورد به تکلیف مقرر عمل نکرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در مجموع 25 قانون از 69 قانون مصوب مجلس هفتم که تکلیف وضع آیین‌نامه اجرایی در آنها مقرر شده بود، همچنان توسط دولت مورد توجه قرار نگرفته است. در این 25 قانون، مجموعاً در 80 مورد، تکلیف تصویب آیین‌نامه یا تصویبنامه اجرایی توسط دولت همچنان مشخص نشده است.





