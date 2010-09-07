مصوباتی از مجلس هفتم که دولت هیچگاه اجرا نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت در زمینة تدوین آییننامههای اجرایی مربوط به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را در فاصله مهرماه 1387 تا پایان اسفندماه 1388 مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره بررسیهای خود، اعلام کرد: نتیجه بررسی انجام شده نشان میدهد، از مجموع 195 موردی که تکلیف تصویب آییننامه یا تصویبنامه برای دولت در قوانین مصوب مجلس هفتم مقرر شده بود، دولت در 115 مورد به تکلیف خود عمل کرده است. همچنین تصویب آییننامه یا مصوبه برای برخی از قوانین، به دلایلی سالبه به انتفای موضوع شده است؛ به این ترتیب که به عنوان نمونه، دیگر برای تصویب آییننامههای اجرایی مورد نیاز قوانین بودجه سالهای پیشین محملی وجود ندارد.
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