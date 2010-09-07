مجیدی و عنایتی نسبت به مسائل کنترل دوپینگ توجیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اظهارات تند و انتقادآمیز فرهاد مجیدی و رضا عنایتی در پایان دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان به نمونه گیری‌های پیاپی در لیگ برتر و برخی کمبودها و استاندارد نبودن وضعیت نمونه گیری‌ها، کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال عصر امروز سه شنبه این دو بازیکن را برای ارائه توضیحات لازم در این زمینه احضار کرد.

در این جلسه که بطور جداگانه برگزار شد، احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی توضیحات لازم در خصوص آئین نامه کنترل دوپینگ و وظایف و حقوق ورزشکار در انجام نمونه گیری را تشریح کرد.

درجلسه رضا عنایتی، وی اشکالاتی نظیر کمبود آب در زمان انجام نمونه گیری و همکاری نکردن ماموران کنترل دوپینگ و همچنین نامناسب بودن محل انجام نمونه گیری را به عنوان اشکالات موجود در امر کنترل دوپینگ مطرح کرد که مسئول کمیته پزشکی ضمن پذیرفتن برخی اشکالات اجرایی از این بازیکن با تجربه خواست تا از این پس همکاری بیشتری با ماموران کنترل دوپینگ داشته باشد.

همچنین در دومین نشست امروز که با حضور فرهاد مجیدی برگزار شد، اعتراض وی در مورد شیوه معمول در قرعه کشی برای انتخاب بازیکن جهت نمونه گیری با تشریح آیین نامه کنترل دوپینگ رد شد که در این باره مجیدی عنوان کرد این مورد از طریق پزشک تیم به وی منتقل شده بود و از متن آیین نامه کنترل دوپینگ برای انتخاب بازیکنان بی اطلاع بوده است.

در این جلسه رئیس کمیته پزشکی به مجیدی متذکر شد انتخاب بازیکن برای انجام نمونه گیری تنها از طریق افسر کنترل دوپینگ و بصورت هدفمند نیز انجام می شود و نمونه گیری‌های پیاپی از این بازیکن کاملا اتفاقی بوده است.

هاشمیان همچنین به مجیدی تاکید کرد، هیچ مسئولی از فدراسیون فوتبال برای انجام نمونه گیری به افسر کنترل دوپینگ سفارشی نکرده است و افسر دوپینگ در انتخاب بازیکن مورد نظر کاملا مستقل و آزادانه تصمیم گرفته است.